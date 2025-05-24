ПОЛИТАНО: «Эта радость с Наполи еще большая, тогда мы выиграли досрочно»
В заключительном 38-м туре команда Антонио Конте обыграла «Кальяри»
Клуб «Наполи» стал чемпионом Италии сезона 2024/25 и получил скудетто – главный трофей Серии A.
Форвард «Наполи» Маттео Политано прокомментировал успех команды:
«Это огромная радость, еще больше, чем была два года назад, потому что в 2023-м мы выиграли досрочно.
Мы завоевали это скудетто перед нашими болельщиками, при поддержке неаполитанцев. Мы снова написали историю».
В заключительном 38-м туре команда Антонио Конте одолела «Кальяри» со счетом 2:0 благодаря голам Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку.
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