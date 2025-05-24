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  4. ПОЛИТАНО: «Эта радость с Наполи еще большая, тогда мы выиграли досрочно»
Италия
24 мая 2025, 16:43 |
89
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ПОЛИТАНО: «Эта радость с Наполи еще большая, тогда мы выиграли досрочно»

В заключительном 38-м туре команда Антонио Конте обыграла «Кальяри»

24 мая 2025, 16:43 |
89
0
ПОЛИТАНО: «Эта радость с Наполи еще большая, тогда мы выиграли досрочно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Политано

Клуб «Наполи» стал чемпионом Италии сезона 2024/25 и получил скудетто – главный трофей Серии A.

Форвард «Наполи» Маттео Политано прокомментировал успех команды:

«Это огромная радость, еще больше, чем была два года назад, потому что в 2023-м мы выиграли досрочно.

Мы завоевали это скудетто перед нашими болельщиками, при поддержке неаполитанцев. Мы снова написали историю».

В заключительном 38-м туре команда Антонио Конте одолела «Кальяри» со счетом 2:0 благодаря голам Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку.

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Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Маттео Политано
Николай Степанов Источник: ФК Наполи
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