ПОЛИТАНО: «Эта радость с Наполи еще большая, тогда мы выиграли досрочно»

Клуб «Наполи» стал чемпионом Италии сезона 2024/25 и получил скудетто – главный трофей Серии A.

Форвард «Наполи» Маттео Политано прокомментировал успех команды:

«Это огромная радость, еще больше, чем была два года назад, потому что в 2023-м мы выиграли досрочно.

Мы завоевали это скудетто перед нашими болельщиками, при поддержке неаполитанцев. Мы снова написали историю».

В заключительном 38-м туре команда Антонио Конте одолела «Кальяри» со счетом 2:0 благодаря голам Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку.