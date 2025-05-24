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Италия
24 мая 2025, 16:32 | Обновлено 24 мая 2025, 16:43
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0

РАСПАДОРИ: «Выиграть два скудетто в футболке Наполи – что-то невероятное»

Клуб «Наполи» стал чемпионом Италии сезона 2024/25

24 мая 2025, 16:32 | Обновлено 24 мая 2025, 16:43
120
0
РАСПАДОРИ: «Выиграть два скудетто в футболке Наполи – что-то невероятное»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джакомо Распадори

Клуб «Наполи» стал чемпионом Италии сезона 2024/25 и получил скудетто – главный трофей Серии A.

Форвард «Наполи» Джакомо Распадори прокомментировал успех команды:

«Я действительно в экстазе, осознание того, что происходит, очень сильное и невыразимое.

Это была самая эмоциональная ночь на «Марадоне» с тех пор, как я в Неаполе.

Выиграть два скудетто в голубой футболке – это просто опьяняющее ощущение».

В заключительном 38-м туре команда Антонио Конте обыграла «Кальяри» со счетом 2:0 благодаря голам Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку.

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Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Джакомо Распадори
Николай Степанов Источник: ФК Наполи
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