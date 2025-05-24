РАСПАДОРИ: «Выиграть два скудетто в футболке Наполи – что-то невероятное»

Клуб «Наполи» стал чемпионом Италии сезона 2024/25 и получил скудетто – главный трофей Серии A.

Форвард «Наполи» Джакомо Распадори прокомментировал успех команды:

«Я действительно в экстазе, осознание того, что происходит, очень сильное и невыразимое.

Это была самая эмоциональная ночь на «Марадоне» с тех пор, как я в Неаполе.

Выиграть два скудетто в голубой футболке – это просто опьяняющее ощущение».

В заключительном 38-м туре команда Антонио Конте обыграла «Кальяри» со счетом 2:0 благодаря голам Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку.