МАКТОМИНЕЙ: «Рад персональному призу, но больше эмоций принесло скудетто»
Хавбек Наполи назван лучшим игроком сезона Серии A
Клуб «Наполи» стал чемпионом Италии сезона 2024/25 и получил скудетто – главный трофей Серии A.
Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей, который был признан лучшим игроком сезона Серии A, прокомментировал успех команды:
«Это невероятно – то, что мы переживаем. Нам воздалось за множество усилий, и эти эмоции – очень сильные.
Я рад этому персональному признанию, но больше всего счастья приносит именно скудетто.
Надо повторить это и в следующем сезоне, потому что мы снова хотим пережить эту радость. Будем праздновать, потому что мы это заслужили».
В заключительном 38-м туре команда Антонио Конте обыграла «Кальяри» со счетом 2:0 благодаря голам Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку.
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