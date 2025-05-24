МАКТОМИНЕЙ: «Рад персональному призу, но больше эмоций принесло скудетто»

Клуб «Наполи» стал чемпионом Италии сезона 2024/25 и получил скудетто – главный трофей Серии A.

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей, который был признан лучшим игроком сезона Серии A, прокомментировал успех команды:

«Это невероятно – то, что мы переживаем. Нам воздалось за множество усилий, и эти эмоции – очень сильные.

Я рад этому персональному признанию, но больше всего счастья приносит именно скудетто.

Надо повторить это и в следующем сезоне, потому что мы снова хотим пережить эту радость. Будем праздновать, потому что мы это заслужили».

В заключительном 38-м туре команда Антонио Конте обыграла «Кальяри» со счетом 2:0 благодаря голам Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку.