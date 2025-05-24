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  4. КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
Ролан Гаррос
24 мая 2025, 11:04 |
1629
0

КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно

Вторая ракетка Украины поделилась первыми впечатлениями от Ролан Гаррос 2025

24 мая 2025, 11:04 |
1629
0
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала о своей подготовке к Открытом чемпионату Франции 2025, а также поделилась впечатлениями от организации мейджора:

– Марта, вы приехали на Ролан Гаррос после очень ярких турниров в Мадриде и Риме, где проигрывали только первой ракетке мира в невероятно эмоциональных поединках. Насколько чувствуете себя свежей и отдохнувшей после грунтовой серии? Удалось набрать новых эмоций и энергии на мейджор?

– Эти два турнира были действительно яркими! Сейчас я чувствую себя восстановленной. Мне выпала редкая в этом году возможность провести несколько дней дома, и я очень обрадовалась шансу побыть у моря, перезагрузиться и набраться сил и энергии перед мейджором.

– Ваш первый матч в воскресенье. Как это для вас играть в этот дополнительный день, начинать мейджор раньше понедельника? Или это уже привычная рутина.

– Честно говоря, мы постоянно играем в разных условиях. Каждый день все может измениться: расписание, погода, обстоятельства. Поэтому нет большой разницы, когда начинаешь. Например, в прошлом году я тоже стартовала в воскресенье, но из-за дождя второй круг сыграла только в четверг. Было немного странно иметь почти четыре дня паузы между матчами, но такое иногда случается. Поэтому я не зацикливаюсь на этом. Все равно не имею на это никакого влияния.

– В Париже вы уже дважды тренировалась с Кэти Бултер. Как вы выбираете, с кем будете тренироваться на том или ином турнире? Это зависит от каких-то задач или просто с кем комфортнее на корте?

– У нас была запланирована тренировка с Кэти в среду, но как только пришли на корт, начался сильный дождь, который так и не прекратился. В результате в тот день тренировка не состоялась, поэтому мы перенесли ее на утро четверга. Получилось, что потренировались только один раз.

Организацией спаррингов обычно занимается Сандра. Она заранее спрашивает, с кем бы я хотела потренироваться, особенно если это кто-то новый или с непривычным стилем игры. Но в целом у меня уже есть свой круг игроков, с которыми я регулярно тренируюсь. Кэти – одна из них. Часто играю также с Линдой Носковой.

– Есть ли что-то новое на «мэйджорах» по сравнению с прошлым годом. Чем-то удивил Париж в этом сезоне? Или может наоборот огорчил?

– В этом году Париж меня очень огорчил в плане еды на кортах. Конечно, на разных турнирах питание отличается, но когда это мейджор, ожидаешь чего-то лучшего. Сандра еще в среду, когда мы только приехали, пошутила: «Ну, ребята, готовьтесь есть эту еду две с половиной недели». Поэтому мы вроде собрались с силами и едим, но еда настолько плохая, что на самом деле почти ничего не заказываем. Такое случается нечасто, но на этот раз заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно.

А удивил тем, что они постепенно добавляют различные фишки для игроков. Например, я помню, что два года назад появилась зона с татуировками. В этом году уже делают маникюр, уход за лицом, волосами (хотя парикмахер у нас был и раньше). То есть они постоянно придумывают какие-то маленькие приятные вещи.

Но если говорить о чем-то действительно новом, не могу сказать, что заметила какие-то большие изменения. Немного обновили некоторые части стадиона и внутренние помещения, но в целом все осталось примерно так, как было.

В воскресенье, 25 мая, Костюк проведет матч первого раунда РГ-2025 против чешки Сары Бейлек, которая преодолела квалификацию.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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