«Команда воинов!» Реакция болельщиков на чемпионство Наполи
«Наполи» в чемпионской гонке опередил «Интер» на одно очко
В Неаполе состоялся матч 38-го тура Серии А между командами «Наполи» и «Кальяри». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
Перед последним туром чемпионата Италии «Наполи» опережал «Интер» на одно очко. Неаполитанцам нужна была победа в матче с «Кальяри» и они ее добились.
Скотт Мактоминей вывел «Наполи» вперед на 42-й минуте. В начале второго тайма Ромелу Лукаку отправил в ворота «Кальяри» второй мяч.
«Интер» свой матч с «Комо» также выиграл со счетом 2:0. Но в итоге отстал от «Наполи» на одно очко.
Это четвертый титул для «Наполи». Команда становилась чемпионом в сезонах 1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25. Болельщики «Наполи» вне себя от радости.
Raffaele Sanseverino: Теперь давайте создадим команду, чтобы удержать Конте и побаловать себя в Лиге чемпионов.
AWWWAY: Вы, ребята, были великолепны.
L'ANTIINZAGHIANO: ОЧЕНЬ ХОРОШО. Вы это заслужили, труд и упорство на протяжении многих лет всегда окупаются.
José Carlos Telles conceição: У «Наполи» была лучшая кампания, и они заслужили этот титул, и поздравления клубу и его тысячам болельщиков. Команда – чемпион Италии.
E.J.: Конте не может совмещать чемпионат и европейские соревнования. Он вылетает на групповом этапе, а затем сосредотачивается на соревнованиях с одной игрой в неделю. Именно там он добивается успеха.
YAVUZ YILMAZ: Поздравляем, Наполи! Вы продемонстрировали решимость, талант и дух победителя. Этот успех – плод упорного труда и страсти, которые вы вкладываете в каждую игру. Болельщики и весь город Неаполь гордятся тобой. Вперед, Наполи!
Inside: Поздравляю вас с заслуженным титулом. Прекрасная атмосфера и фантастические болельщики!
Xparte: В своем первом сезоне в Наполе Конте повторил то, что сделал в Челси. Тренер высшего класса.
Eric Zeta: Команда воинов! Мои поздравления лучшим игрокам сезона! «Наполи» Конте.
Olly of Man United: Скотт Мактоминей выиграл Лигу для вас, ребята.
SIAMO NOIIIIIIIIII 🇮🇹🏆— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 23, 2025
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/UqNhMdVYsn
Lo Scudetto torna a Casa…𝑨𝑮𝟒𝑰𝑵! Il Napoli è Campione d’Italia! 💙#AG4IN #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/fK4KFaesAM— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 23, 2025
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