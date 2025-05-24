«Команда воинов!» Реакция болельщиков на чемпионство Наполи

В Неаполе состоялся матч 38-го тура Серии А между командами «Наполи» и «Кальяри». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Перед последним туром чемпионата Италии «Наполи» опережал «Интер» на одно очко. Неаполитанцам нужна была победа в матче с «Кальяри» и они ее добились.

Скотт Мактоминей вывел «Наполи» вперед на 42-й минуте. В начале второго тайма Ромелу Лукаку отправил в ворота «Кальяри» второй мяч.

«Интер» свой матч с «Комо» также выиграл со счетом 2:0. Но в итоге отстал от «Наполи» на одно очко.

Это четвертый титул для «Наполи». Команда становилась чемпионом в сезонах 1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25. Болельщики «Наполи» вне себя от радости.

Raffaele Sanseverino: Теперь давайте создадим команду, чтобы удержать Конте и побаловать себя в Лиге чемпионов.

AWWWAY: Вы, ребята, были великолепны.

L'ANTIINZAGHIANO: ОЧЕНЬ ХОРОШО. Вы это заслужили, труд и упорство на протяжении многих лет всегда окупаются.

José Carlos Telles conceição: У «Наполи» была лучшая кампания, и они заслужили этот титул, и поздравления клубу и его тысячам болельщиков. Команда – чемпион Италии.

E.J.: Конте не может совмещать чемпионат и европейские соревнования. Он вылетает на групповом этапе, а затем сосредотачивается на соревнованиях с одной игрой в неделю. Именно там он добивается успеха.

YAVUZ YILMAZ: Поздравляем, Наполи! Вы продемонстрировали решимость, талант и дух победителя. Этот успех – плод упорного труда и страсти, которые вы вкладываете в каждую игру. Болельщики и весь город Неаполь гордятся тобой. Вперед, Наполи!

Inside: Поздравляю вас с заслуженным титулом. Прекрасная атмосфера и фантастические болельщики!

Xparte: В своем первом сезоне в Наполе Конте повторил то, что сделал в Челси. Тренер высшего класса.

Eric Zeta: Команда воинов! Мои поздравления лучшим игрокам сезона! «Наполи» Конте.

Olly of Man United: Скотт Мактоминей выиграл Лигу для вас, ребята.