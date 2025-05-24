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  4. Трехчасовой триллер и травма. На турнире в Рабате определена финальная пара
WTA
24 мая 2025, 10:42 |
85
0

Трехчасовой триллер и травма. На турнире в Рабате определена финальная пара

В решающем поединке соревнований WTA 250 сойдутся Майя Джойнт и Жаклин Кристиан

24 мая 2025, 10:42 |
85
0
Трехчасовой триллер и травма. На турнире в Рабате определена финальная пара
WTA. Жаклин Кристиан

23 мая на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате состоялись полуфинальные матчи.

19-летняя австралийская теннисистка Майя Джойнт прошла свою соотечественницу Айлу Томлянович, которая перед стартом второго сета отказалась продолжать борьбу из-за травмы мышц живота.

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Для Джойнт это будет первый финал на уровне Тура в карьере. Интересно, что уже на следующей неделе Майя и Айла проведут очное противостояние на старте Открытого чемпионата Франции 2025.

В решающем поединке в Рабате Джойнт сыграет против представительницы Румынии Жаклин Кристиан. Кристиан в своем полуфинальном поединке в трехчасовом триллере вырвала победу у второй сеяной Камилы Осорио.

Жасмин проведет второй финальный матч в карьере и поборется за первый трофей. В 2021 году она уступила Элисон Риск в финал соревнований в Линце.

WTA 250 Рабат. Пары 1/2 финала

Айла Томлянович – Майя Джойнт – 4:6, RET., Томлянович
Жаклин Кристиан – Камила Осорио [2] – 6:7 (6:8), 6:4, 6:4

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WTA Рабат Айла Томлянович Майя Джойнт Жаклин Кристиан Камила Осорио
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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