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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 10:09 |
1349
1

Бывший игрок Динамо заявил о своем желании вернуться в киевский клуб

Евгений Макаренко покинул чемпионат Казахстана и находится в статусе свободного агента

24 мая 2025, 10:09 |
1349
1
Бывший игрок Динамо заявил о своем желании вернуться в киевский клуб
ФК Ордабасы. Евгений Макаренко

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Макаренко, который на данный момент находится в статусе свободного агента, признался, что хотел бы вернуться в состав «бело-синих»:

– Сейчас у тебя есть варианты продолжения карьеры?

– Пока нет. Я открыт к предложениям. Кто увидит это интервью, можем пообщаться.

– Это может быть Украина?

– Почему нет?

– Есть в этом плане приоритет?

– Он был, есть и будет – это «Динамо» (Киев). Но я прекрасно понимаю, что у клуба есть свои амбиции, свое направление, поэтому нужно трезво смотреть на ситуацию. Хочется поиграть в стабильной команде, которая ставит перед собой какие-то серьезные цели, – рассказал Макаренко.

34-летний полузащитник выступал за первую команду «бело-синих» с 2013 по 2017 год. Последним клубом футболиста был «Ордабасы» (Казахстан), который Макаренко покинул в апреле – стороны договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

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чемпионат Казахстана по футболу Ордабасы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Евгений Макаренко
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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batistuta
Казахи це тіж татари, як і якути. Беремо, побратима!
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