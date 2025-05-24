Бывший игрок Динамо заявил о своем желании вернуться в киевский клуб

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Макаренко, который на данный момент находится в статусе свободного агента, признался, что хотел бы вернуться в состав «бело-синих»:

– Сейчас у тебя есть варианты продолжения карьеры?

– Пока нет. Я открыт к предложениям. Кто увидит это интервью, можем пообщаться.

– Это может быть Украина?

– Почему нет?

– Есть в этом плане приоритет?

– Он был, есть и будет – это «Динамо» (Киев). Но я прекрасно понимаю, что у клуба есть свои амбиции, свое направление, поэтому нужно трезво смотреть на ситуацию. Хочется поиграть в стабильной команде, которая ставит перед собой какие-то серьезные цели, – рассказал Макаренко.

34-летний полузащитник выступал за первую команду «бело-синих» с 2013 по 2017 год. Последним клубом футболиста был «Ордабасы» (Казахстан), который Макаренко покинул в апреле – стороны договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.