Бывший игрок Динамо заявил о своем желании вернуться в киевский клуб
Евгений Макаренко покинул чемпионат Казахстана и находится в статусе свободного агента
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Макаренко, который на данный момент находится в статусе свободного агента, признался, что хотел бы вернуться в состав «бело-синих»:
– Сейчас у тебя есть варианты продолжения карьеры?
– Пока нет. Я открыт к предложениям. Кто увидит это интервью, можем пообщаться.
– Это может быть Украина?
– Почему нет?
– Есть в этом плане приоритет?
– Он был, есть и будет – это «Динамо» (Киев). Но я прекрасно понимаю, что у клуба есть свои амбиции, свое направление, поэтому нужно трезво смотреть на ситуацию. Хочется поиграть в стабильной команде, которая ставит перед собой какие-то серьезные цели, – рассказал Макаренко.
34-летний полузащитник выступал за первую команду «бело-синих» с 2013 по 2017 год. Последним клубом футболиста был «Ордабасы» (Казахстан), который Макаренко покинул в апреле – стороны договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.
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