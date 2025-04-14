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14 апреля 2025, 16:06 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:15
786
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины и Динамо покинул казахстанский клуб

Евгений Макаренко перешел в статус свободного агента

14 апреля 2025, 16:06 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:15
786
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины и Динамо покинул казахстанский клуб
ФК Ордабасы. Евгений Макаренко

33-летний украинский футболист Евгений Макаренко официально попрощался с командой «Ордабасы», выступающей в высшей лиге чемпионата Казахстана.

По информации пресс-службы клуба, обе стороны приняли решение прекратить сотрудничество и расторгнуть действующий контракт.

«Спасибо, Евгений!

Евгений Макаренко попрощался с футбольным клубом «Ордабасы».

Желаем Жене успехов в профессиональной карьере», – написал клуб в социальной сети.

Перешел Макаренко в «Ордабасы» летом 2023 года после двух сезонов в венгерском «Фехеваре». За казахстанскую команду Евгений провел 44 поединка, выиграв национальный чемпионат в сезоне-2022/23.

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трансферы Ордабасы свободный агент Евгений Макаренко чемпионат Казахстана по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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