ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины и Динамо покинул казахстанский клуб
Евгений Макаренко перешел в статус свободного агента
33-летний украинский футболист Евгений Макаренко официально попрощался с командой «Ордабасы», выступающей в высшей лиге чемпионата Казахстана.
По информации пресс-службы клуба, обе стороны приняли решение прекратить сотрудничество и расторгнуть действующий контракт.
«Спасибо, Евгений!
Евгений Макаренко попрощался с футбольным клубом «Ордабасы».
Желаем Жене успехов в профессиональной карьере», – написал клуб в социальной сети.
Перешел Макаренко в «Ордабасы» летом 2023 года после двух сезонов в венгерском «Фехеваре». За казахстанскую команду Евгений провел 44 поединка, выиграв национальный чемпионат в сезоне-2022/23.
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