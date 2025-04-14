ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины и Динамо покинул казахстанский клуб

33-летний украинский футболист Евгений Макаренко официально попрощался с командой «Ордабасы», выступающей в высшей лиге чемпионата Казахстана.

По информации пресс-службы клуба, обе стороны приняли решение прекратить сотрудничество и расторгнуть действующий контракт.

«Спасибо, Евгений!

Евгений Макаренко попрощался с футбольным клубом «Ордабасы».

Желаем Жене успехов в профессиональной карьере», – написал клуб в социальной сети.

Перешел Макаренко в «Ордабасы» летом 2023 года после двух сезонов в венгерском «Фехеваре». За казахстанскую команду Евгений провел 44 поединка, выиграв национальный чемпионат в сезоне-2022/23.