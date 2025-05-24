Креатура Турана? Шахтеру интересен албанский вингер Самсунспора

26-летний правый вингер турецкого «Самсунспора» Арбнор Муйя может продолжить карьеру в Украине.

По информации Günaydın Samsun, интерес к подписанию футболиста проявляет «Шахтер», который в новом сезоне должен будет возглавить нынешний коуч «Эюпспора» Арда Туран.

Стоимость потенциального трансфера оценивается в 3,7 миллиона евро.

Муйя имеет на своем счету 5 матчей за сборную Албании.

В текущем сезоне вингер провел 32 матча в Суперлиге (1180 минут), отличившись 2 голами и 1 ассистом.