Украина. Премьер лига24 мая 2025, 09:47 | Обновлено 24 мая 2025, 09:48
651
0
Креатура Турана? Шахтеру интересен албанский вингер Самсунспора
Слухи связывают Арбнора Муйя с переездом в Украину
24 мая 2025, 09:47 | Обновлено 24 мая 2025, 09:48
651
0
26-летний правый вингер турецкого «Самсунспора» Арбнор Муйя может продолжить карьеру в Украине.
По информации Günaydın Samsun, интерес к подписанию футболиста проявляет «Шахтер», который в новом сезоне должен будет возглавить нынешний коуч «Эюпспора» Арда Туран.
Стоимость потенциального трансфера оценивается в 3,7 миллиона евро.
Муйя имеет на своем счету 5 матчей за сборную Албании.
В текущем сезоне вингер провел 32 матча в Суперлиге (1180 минут), отличившись 2 голами и 1 ассистом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 мая 2025, 06:05 3
Эюпспор получит деньги за Турана
Футбол | 24 мая 2025, 08:29 1
Гвардиола хотел подписать в «Манчестер Сити» Дани Ольмо
Футбол | 23.05.2025, 11:05
Футбол | 24.05.2025, 07:47
Футбол | 24.05.2025, 10:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.05.2025, 15:25 11
22.05.2025, 14:06 10
23.05.2025, 09:28 7
23.05.2025, 07:52 12
22.05.2025, 10:44 2
22.05.2025, 09:00 1
22.05.2025, 08:55 3
23.05.2025, 15:01