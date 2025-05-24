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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 09:47 | Обновлено 24 мая 2025, 09:48
651
0

Креатура Турана? Шахтеру интересен албанский вингер Самсунспора

Слухи связывают Арбнора Муйя с переездом в Украину

24 мая 2025, 09:47 | Обновлено 24 мая 2025, 09:48
651
0
Креатура Турана? Шахтеру интересен албанский вингер Самсунспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Арбнор Муйя (слева)

26-летний правый вингер турецкого «Самсунспора» Арбнор Муйя может продолжить карьеру в Украине.

По информации Günaydın Samsun, интерес к подписанию футболиста проявляет «Шахтер», который в новом сезоне должен будет возглавить нынешний коуч «Эюпспора» Арда Туран.

Стоимость потенциального трансфера оценивается в 3,7 миллиона евро.

Муйя имеет на своем счету 5 матчей за сборную Албании.

В текущем сезоне вингер провел 32 матча в Суперлиге (1180 минут), отличившись 2 голами и 1 ассистом.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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