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Турция
22 мая 2025, 20:04 |
758
2

Тренер, которого сватают в Шахтер, уже попрощался с игроками своей команды

Арда Туран точно не будет работать с «Эюпспором» в следующем сезоне

22 мая 2025, 20:04 |
758
2
Тренер, которого сватают в Шахтер, уже попрощался с игроками своей команды
x.com/yeniacikcom. Арда Туран

Для 38-летнего Арды Турана матч финального тура турецкой Суперлиги-2024/25 против «Антальяспора» станет последним во главе «Эюпспора», информирует журналист Эртан Сузгун.

По его данным, Туран уже попрощался с командой, дав понять, что в следующем сезоне собирается возглавить другой коллектив.

Сегодня турецкие СМИ сообщили, что Туран уже согласовал зарплату в «Шахтере» и задачи, которые будут стоять перед ним в донецкой команде.

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Арда Туран Эюпспор новый тренер Шахтера Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Первый Среди Равных
Игроки Эюспора вздохули с облегчением
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Saltovka
Не слишком ли молодой тренер для шахтёра??
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