Турция22 мая 2025, 20:04 |
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Тренер, которого сватают в Шахтер, уже попрощался с игроками своей команды
Арда Туран точно не будет работать с «Эюпспором» в следующем сезоне
22 мая 2025, 20:04 |
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Для 38-летнего Арды Турана матч финального тура турецкой Суперлиги-2024/25 против «Антальяспора» станет последним во главе «Эюпспора», информирует журналист Эртан Сузгун.
По его данным, Туран уже попрощался с командой, дав понять, что в следующем сезоне собирается возглавить другой коллектив.
Сегодня турецкие СМИ сообщили, что Туран уже согласовал зарплату в «Шахтере» и задачи, которые будут стоять перед ним в донецкой команде.
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