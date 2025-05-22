Тренер, которого сватают в Шахтер, уже попрощался с игроками своей команды

Для 38-летнего Арды Турана матч финального тура турецкой Суперлиги-2024/25 против «Антальяспора» станет последним во главе «Эюпспора», информирует журналист Эртан Сузгун.

По его данным, Туран уже попрощался с командой, дав понять, что в следующем сезоне собирается возглавить другой коллектив.

Сегодня турецкие СМИ сообщили, что Туран уже согласовал зарплату в «Шахтере» и задачи, которые будут стоять перед ним в донецкой команде.