Украина – Грузия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 24 мая в 14:30 по Киеву видеотрансляцию матча 2-го тура
Мужская сборная Украины по пляжному футболу принимает участие в первом отборочном этапе Евролиги-2025 в дивизионе А.
В матче второго тура 24 мая в 14:30 по Киеву украинская команда играет против сборной Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый этап Евролиги проходит с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.
В первом туре сине-желтая команда одержала волевую победу над командой Германии (3:2), а Грузия разгромно уступила Испании (3:15).
В последнем туре подопечных Николая Костенко ждет поединок против сборной Испании (25 мая в 21:00).
Евролига-2025 по пляжному футболу
Дивизион A. Группа 1. Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания)
- 23.05. 15:45. Украина – Германия – 3:2
- 23.05. 21:00. Грузия – Испания – 3:15
- 24.05. 14:30. Украина – Грузия
- 24.05. 21:00. Испания – Германия
- 25.05. 17:15. Германия – Грузия
- 25.05. 21:00. Испания – Украина
Состав сборной Украины по пляжному футболу
- Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).
- Полевые игроки: Александр Корнейчук, Олег Зборовский, Антон Росс, Григорий Комар, Евгений Мельничук (все – Альтернатива), Иван Глуцкий, Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко (BSC Sunrise), Максим Войток (без клуба).
- Главный тренер: Николай Костенко
Украина – Грузия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1
Расписание матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майрис считает, что украинский боксер может отказаться от этого поединка
Оболонь спаслась, Ворскла и Левый Берег сыграют против команд Первой лиги