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Пляжный футбол
24 мая 2025, 12:35 | Обновлено 24 мая 2025, 12:39
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0

Украина – Грузия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 24 мая в 14:30 по Киеву видеотрансляцию матча 2-го тура

24 мая 2025, 12:35 | Обновлено 24 мая 2025, 12:39
355
0
Украина – Грузия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
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Мужская сборная Украины по пляжному футболу принимает участие в первом отборочном этапе Евролиги-2025 в дивизионе А.

В матче второго тура 24 мая в 14:30 по Киеву украинская команда играет против сборной Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый этап Евролиги проходит с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

В первом туре сине-желтая команда одержала волевую победу над командой Германии (3:2), а Грузия разгромно уступила Испании (3:15).

В последнем туре подопечных Николая Костенко ждет поединок против сборной Испании (25 мая в 21:00).

Евролига-2025 по пляжному футболу

Дивизион A. Группа 1. Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания)

  • 23.05. 15:45. Украина – Германия – 3:2
  • 23.05. 21:00. Грузия – Испания – 3:15
  • 24.05. 14:30. Украина – Грузия
  • 24.05. 21:00. Испания – Германия
  • 25.05. 17:15. Германия – Грузия
  • 25.05. 21:00. Испания – Украина

Состав сборной Украины по пляжному футболу

  • Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).
  • Полевые игроки: Александр Корнейчук, Олег Зборовский, Антон Росс, Григорий Комар, Евгений Мельничук (все – Альтернатива), Иван Глуцкий, Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко (BSC Sunrise), Максим Войток (без клуба).
  • Главный тренер: Николай Костенко

Украина – Грузия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1

Расписание матчей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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