КОНТЕ: «Это было самое тяжелое и захватывающее скудетто в моей карьере»

«Наполи» официально стал чемпионом Италии сезона 2024/25. Команда из Неаполя получила скудетто – главный трофей Серии А.

В решающем 38-м туре команда Антонио Конте обыграла «Кальяри» со счётом 2:0 благодаря голам Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку.

После игры наставник «Наполи» Антонио Конте прокомментировал успех команды:

«Эти ребята были фантастическими. Сегодня вечером было непросто, потому что было невероятное напряжение и ожидание. Это был прекрасный успех, которого мои футболисты заслуживают, потому что многие из них снова приняли вызов после двух лет. Они выложились по максимуму до самого конца.

Это, безусловно, было самое трудное и самое захватывающее скудетто в моей карьере. Приехать в Неаполь и перестроить важный проект уже в первый год – это было действительно неожиданно и прекрасно. Выигрывать в Неаполе невероятно сложно, и если эта команда снова смогла это сделать через два года, это значит, что мы имеем дело с людьми настоящей глубины.

Я и президент Де Лаурентис имеем отличные отношения, также и наши семьи. Говорят, что я победитель, но и он – победитель. Мы оба победители, и в этом году вместе мы завоевали потрясающее скудетто».