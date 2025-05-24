ФОТО. Наполи получил заветный трофей. Скудетто возвращается в Неаполь
Команда Антонио Конте подняла над головой главный кубок Серии A
Неаполь празднует! «Наполи» официально стал чемпионом Италии сезона 2024/25. Клуб из Неаполя получил скудетто – главный трофей Серии A.
В решающем 38-м туре команда Антонио Конте обыграла «Кальяри» со счетом 2:0 благодаря голам Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку.
Победа гарантировала «Наполи» титул с 82 очками – это на одно больше, чем у «Интера», который победил «Комо» (2:0).
Это четвертое скудетто в истории «Наполи» – после триумфов в 1987, 1990 и 2023 годах. А для главного тренера Антонио Конте этот титул стал пятым в карьере.
ФОТО. Наполи получил заветный трофей. Скудетто возвращается в Неаполь
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