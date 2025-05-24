Неаполь празднует! «Наполи» официально стал чемпионом Италии сезона 2024/25. Клуб из Неаполя получил скудетто – главный трофей Серии A.

В решающем 38-м туре команда Антонио Конте обыграла «Кальяри» со счетом 2:0 благодаря голам Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку.

Победа гарантировала «Наполи» титул с 82 очками – это на одно больше, чем у «Интера», который победил «Комо» (2:0).

Это четвертое скудетто в истории «Наполи» – после триумфов в 1987, 1990 и 2023 годах. А для главного тренера Антонио Конте этот титул стал пятым в карьере.

ФОТО. Наполи получил заветный трофей. Скудетто возвращается в Неаполь