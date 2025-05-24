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Италия
24 мая 2025, 03:23 | Обновлено 24 мая 2025, 03:36
117
0

ФОТО. Наполи получил заветный трофей. Скудетто возвращается в Неаполь

Команда Антонио Конте подняла над головой главный кубок Серии A

24 мая 2025, 03:23 | Обновлено 24 мая 2025, 03:36
117
0
ФОТО. Наполи получил заветный трофей. Скудетто возвращается в Неаполь
Getty Images/Global Images Ukraine

Неаполь празднует! «Наполи» официально стал чемпионом Италии сезона 2024/25. Клуб из Неаполя получил скудетто – главный трофей Серии A.

В решающем 38-м туре команда Антонио Конте обыграла «Кальяри» со счетом 2:0 благодаря голам Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку.

Победа гарантировала «Наполи» титул с 82 очками – это на одно больше, чем у «Интера», который победил «Комо» (2:0).

Это четвертое скудетто в истории «Наполи» – после триумфов в 1987, 1990 и 2023 годах. А для главного тренера Антонио Конте этот титул стал пятым в карьере.

ФОТО. Наполи получил заветный трофей. Скудетто возвращается в Неаполь

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Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Антонио Конте фото награждение
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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