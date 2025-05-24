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Италия
24 мая 2025, 02:59 | Обновлено 24 мая 2025, 03:22
148
0

Большой успех. Вручен приз лучшему тренеру Серии A в сезоне 2024/25

Лучшим назван Антонио Конте, который привел Наполи к завоеванию скудетто

24 мая 2025, 02:59 | Обновлено 24 мая 2025, 03:22
148
0
Большой успех. Вручен приз лучшему тренеру Серии A в сезоне 2024/25
Серия A. Антонио Конте

Серия A определила лучшего тренера сезона чемпионата Италии 2024/25.

Лучшим назван Антонио Конте, который привел Наполи к завоеванию скудетто.

Для 55-летнего Конте это уже пятое скудетто в тренерской карьере. Он стал первым тренером в истории Серии А, который выиграл золото с тремя разными клубами — Ювентусом (2011/12, 2012/13 и 2013/14), Интером (2020/21) и Наполи (2024/25).

Всего в тренерской карьере Конте завоевал 9 трофеев. Помимо пяти чемпионств в Италии, он выигрывал национальный чемпионат Англии с Челси (2017), а также дважды брал Суперкубок Италии с Ювентусом (2012, 2013) и Кубок Англии с Челси (2018).

Антонио Конте возглавил Наполи в июле 2024 года, его контракт действует до 30 июня 2027 года. Наполи стал чемпионом сезона 2024/25, одержав победу над Кальяри (2:0) в заключительном 38-м туре.

Антонио Конте получил приз лучшему тренеру Серии A в сезоне 2024/25

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Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Антонио Конте награды лучший тренер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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