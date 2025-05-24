Большой успех. Вручен приз лучшему тренеру Серии A в сезоне 2024/25

Серия A определила лучшего тренера сезона чемпионата Италии 2024/25.

Лучшим назван Антонио Конте, который привел Наполи к завоеванию скудетто.

Для 55-летнего Конте это уже пятое скудетто в тренерской карьере. Он стал первым тренером в истории Серии А, который выиграл золото с тремя разными клубами — Ювентусом (2011/12, 2012/13 и 2013/14), Интером (2020/21) и Наполи (2024/25).

Всего в тренерской карьере Конте завоевал 9 трофеев. Помимо пяти чемпионств в Италии, он выигрывал национальный чемпионат Англии с Челси (2017), а также дважды брал Суперкубок Италии с Ювентусом (2012, 2013) и Кубок Англии с Челси (2018).

Антонио Конте возглавил Наполи в июле 2024 года, его контракт действует до 30 июня 2027 года. Наполи стал чемпионом сезона 2024/25, одержав победу над Кальяри (2:0) в заключительном 38-м туре.

Антонио Конте получил приз лучшему тренеру Серии A в сезоне 2024/25