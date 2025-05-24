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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 04:13 |
15
0

Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги начнется в 15:30 по Киеву

24 мая 2025, 04:13 |
15
0
Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПД

В субботу, 24 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рух – Шахтер
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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