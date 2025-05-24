Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Оболони: «Мы заслуженно победили Левый Берег и остались в УПЛ»
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 00:05 | Обновлено 24 мая 2025, 00:10
118
0

Защитник Оболони: «Мы заслуженно победили Левый Берег и остались в УПЛ»

Максим Грисьо рассказал о победе в последней игре чемпионата

24 мая 2025, 00:05 | Обновлено 24 мая 2025, 00:10
118
0
Защитник Оболони: «Мы заслуженно победили Левый Берег и остались в УПЛ»
ФК Оболонь. Максим Грисьо

В матче 30-го тура УПЛ «Оболонь» одержала верх над «Левым Берегом» (1:0) и сохранила прописку в элитном дивизионе.

Защитник «пивоваров» Максим Грисьо эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния.

«Если «Оболонь» устраивала даже ничья, то «Левому Берегу» нужно было побеждать, чтобы избежать прямого вылета или переходных матчей с представителями Первой лиги.

Однако сложилось впечатление, что для гостей главное было сохранить свои ворота в неприкосновенности, поскольку они действовали осторожно, пренебрегая наступательными действиями. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что именно Левый Берег первым создал голевой момент, но не реализовал его. Если бы мы пропустили, то пришлось бы отказаться от привычной в последнее время игры в пять защитников, и неизвестно, чем бы все закончилось.

Если до перерыва мы лишь дважды угрожали владениям гостей, то в начале второго тайма очень вовремя забили. Далее уже больше играли по счету, сосредоточившись на том, чтобы усложнить «Левому Берегу» контроль мяча. Это нам удалось, гости были вынуждены использовать верховые передачи, которые становились легкой добычей защитников хозяев.

Считаю, что футболисты «Оболони» победили заслуженно, поднялись на 11-е место, остались в УПЛ и в хорошем настроении ушли в отпуск, который продлится до 26 июня».

По теме:
Рух – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Судаков в соцсетях намекнул на своё будущее. Знак
Черноморец – Александрия. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Левый Берег Киев Оболонь - Левый Берег Максим Грисьо инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой
Футбол | 23 мая 2025, 17:51 26
Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой
Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой

Подопечные Василия Кобина поделили очки с «ворсклянами» и прощаются с УПЛ

Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Бокс | 23 мая 2025, 08:26 2
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа

Дерек сообщил, что будет поддерживать британца

Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Футбол | 23.05.2025, 15:01
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на финал плей-офф Чемпионшипа
Футбол | 24.05.2025, 01:02
Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на финал плей-офф Чемпионшипа
Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на финал плей-офф Чемпионшипа
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Футбол | 23.05.2025, 09:28
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо попросил Реал вернуть футболиста, который покинул Мадрид в 2024 году
Алонсо попросил Реал вернуть футболиста, который покинул Мадрид в 2024 году
22.05.2025, 09:45
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
23.05.2025, 04:45 4
Хоккей
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
22.05.2025, 09:11
Футбол
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22 1
Футбол
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
22.05.2025, 07:46 2
Футбол
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
23.05.2025, 07:00 3
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
22.05.2025, 15:25 11
Теннис
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
23.05.2025, 07:52 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем