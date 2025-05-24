Защитник Оболони: «Мы заслуженно победили Левый Берег и остались в УПЛ»

В матче 30-го тура УПЛ «Оболонь» одержала верх над «Левым Берегом» (1:0) и сохранила прописку в элитном дивизионе.

Защитник «пивоваров» Максим Грисьо эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния.

«Если «Оболонь» устраивала даже ничья, то «Левому Берегу» нужно было побеждать, чтобы избежать прямого вылета или переходных матчей с представителями Первой лиги.

Однако сложилось впечатление, что для гостей главное было сохранить свои ворота в неприкосновенности, поскольку они действовали осторожно, пренебрегая наступательными действиями. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что именно Левый Берег первым создал голевой момент, но не реализовал его. Если бы мы пропустили, то пришлось бы отказаться от привычной в последнее время игры в пять защитников, и неизвестно, чем бы все закончилось.

Если до перерыва мы лишь дважды угрожали владениям гостей, то в начале второго тайма очень вовремя забили. Далее уже больше играли по счету, сосредоточившись на том, чтобы усложнить «Левому Берегу» контроль мяча. Это нам удалось, гости были вынуждены использовать верховые передачи, которые становились легкой добычей защитников хозяев.

Считаю, что футболисты «Оболони» победили заслуженно, поднялись на 11-е место, остались в УПЛ и в хорошем настроении ушли в отпуск, который продлится до 26 июня».