Италия23 мая 2025, 23:09 | Обновлено 23 мая 2025, 23:19
241
0
ВИДЕО. Лукаку удвоил перевес Наполи над Кальяри в решающем матче
Команда из Неаполя очень близка, чтобы завоевать скудетто
23 мая 2025, 23:09 | Обновлено 23 мая 2025, 23:19
241
0
Вечером 23 мая проходит матч 38-го тура итальянской Серии A.
«Наполи» принимает «Кальяри» в Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Наполи (79 очков) нужна победа, чтобы стать чемпионом в гонке с Интером (78), который играет в гостях с Комо.
На 51-й минуте Ромелу Лукаку удвоил перевес Наполи над Кальяри (2:0).
ГОЛ! 2:0. Ромелу Лукаку, 51 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 мая 2025, 09:28 6
Андрей может стать игроком «Милана»
Футбол | 23 мая 2025, 15:01 0
Доход Александра составляет 3-5 тысяч долларов
Футбол | 23.05.2025, 07:00
Футбол | 23.05.2025, 17:51
Футбол | 23.05.2025, 23:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.05.2025, 20:05 2
Футбол
22.05.2025, 15:25 11
22.05.2025, 09:00 1
23.05.2025, 09:00 2
22.05.2025, 07:00 5
22.05.2025, 10:06
22.05.2025, 05:22 1