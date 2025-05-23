Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лукаку удвоил перевес Наполи над Кальяри в решающем матче
Италия
23 мая 2025, 23:09 | Обновлено 23 мая 2025, 23:19
241
0

ВИДЕО. Лукаку удвоил перевес Наполи над Кальяри в решающем матче

Команда из Неаполя очень близка, чтобы завоевать скудетто

23 мая 2025, 23:09 | Обновлено 23 мая 2025, 23:19
241
0
ВИДЕО. Лукаку удвоил перевес Наполи над Кальяри в решающем матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 мая проходит матч 38-го тура итальянской Серии A.

«Наполи» принимает «Кальяри» в Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Наполи (79 очков) нужна победа, чтобы стать чемпионом в гонке с Интером (78), который играет в гостях с Комо.

На 51-й минуте Ромелу Лукаку удвоил перевес Наполи над Кальяри (2:0).

ГОЛ! 2:0. Ромелу Лукаку, 51 мин

По теме:
Наполи – Кальяри – 2:0. Главный трофей для Неаполя. Видео голов и обзор
Неаполь празднует! Обыграв Кальяри, Наполи дома завоевал скудетто
Интер спокойно обыграл Комо, но проиграл Титул Серии А
Серия A Наполи Кальяри чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Ромелу Лукаку
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Футбол | 23 мая 2025, 09:28 6
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб

Андрей может стать игроком «Милана»

Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Футбол | 23 мая 2025, 15:01 0
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц

Доход Александра составляет 3-5 тысяч долларов

Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Футбол | 23.05.2025, 07:00
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой
Футбол | 23.05.2025, 17:51
Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой
Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой
Лунин рассказал все, что думает об увольнении Анчелотти из Реала
Футбол | 23.05.2025, 23:44
Лунин рассказал все, что думает об увольнении Анчелотти из Реала
Лунин рассказал все, что думает об увольнении Анчелотти из Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
22.05.2025, 20:05 2
Хоккей
Алонсо попросил Реал вернуть футболиста, который покинул Мадрид в 2024 году
Алонсо попросил Реал вернуть футболиста, который покинул Мадрид в 2024 году
22.05.2025, 09:45
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
22.05.2025, 15:25 11
Теннис
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
22.05.2025, 09:00 1
Война
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
23.05.2025, 09:00 2
Футбол
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
22.05.2025, 07:00 5
Футбол
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем