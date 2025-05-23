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23 мая 2025, 23:01 | Обновлено 23 мая 2025, 23:02
1106
0

ФОТО. Вот как отдыхают Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Роналду и Джорджина делятся семейным вайбом

23 мая 2025, 23:01 | Обновлено 23 мая 2025, 23:02
1106
0
ФОТО. Вот как отдыхают Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Instagram. Джорджина Родригес

Криштиану Роналду отдыхает с семьёй у домашнего бассейна.

Его девушка Джорджина Родригес выложила в Instagram фото с Роналду и их дочерью в нарукавниках для плавания.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Португалец на днях забил 34-й гол в сезоне.

«Аль-Наср» готовится к последнему матчу чемпионата, от которого зависит выход в Лигу чемпионов АФК.

Роналду приостановил переговоры о продлении контракта, что усилило слухи о его уходе из клуба.

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фото Криштиану Роналду Джорджина Родригес lifestyle Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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