Другие новости23 мая 2025, 23:01 | Обновлено 23 мая 2025, 23:02
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ФОТО. Вот как отдыхают Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Роналду и Джорджина делятся семейным вайбом
23 мая 2025, 23:01 | Обновлено 23 мая 2025, 23:02
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Криштиану Роналду отдыхает с семьёй у домашнего бассейна.
Его девушка Джорджина Родригес выложила в Instagram фото с Роналду и их дочерью в нарукавниках для плавания.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Португалец на днях забил 34-й гол в сезоне.
«Аль-Наср» готовится к последнему матчу чемпионата, от которого зависит выход в Лигу чемпионов АФК.
Роналду приостановил переговоры о продлении контракта, что усилило слухи о его уходе из клуба.
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