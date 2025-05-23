Экс-наставница Свентек выразила обеспокоенность происходящим в ее команде

Бывшая наставница Иги Свентек, Иоланта Русин-Кшепота, выразила обеспокоенность происходящим за кулисами команды польской теннисистки. Сейчас Свентек готовится к Ролан Гаррос, где будет стремиться выиграть титул в четвертый раз подряд. Однако она не считается главной фавориткой турнира, учитывая нестабильную форму последних месяцев.

На прошлой неделе Ига неожиданно вылетела во втором круге турнира в Риме, уступив Даниэль Коллинз. Жеребьевка Ролан Гаррос также не была благосклонна к ней – уже во втором круге возможен матч с Эммой Радукану. В ее части сетки находятся и такие сильные теннисистки, как Елена Рыбакина, Марта Костюк и Алена Остапенко.

Иоланта Русин-Кшепота, покинувшая команду Свентек шесть лет назад, уверена, что кадровые изменения только навредили. После того как Ига вошла в топ-50 и впервые дошла до финала турнира WTA, в 2019 году началась перестройка команды.

«Когда начали приходить успехи, команду перестроили, – рассказала Русин-Кшепота порталу Sport.pl. – Появились новые люди, и некоторые вещи просто перестали работать так, как должны были. Речь о профессиональном подходе. Из-за этих изменений я перестала ощущать, что нахожусь на своем месте. Я не хотела соглашаться на определенные вещи. Потребность в изменениях понятна, особенно когда нужны новые стимулы. Но здесь речь идет о других изменениях».

Она также затронула тему чрезмерного вмешательства со стороны отдельных членов команды, подчеркнув, что Ига, возможно, окружила себя не теми людьми.

«Я по-прежнему думаю о благе Иги, – добавила она. – У меня остались теплые чувства к ней. Она все еще очень молодая девушка, и я бы не хотела, чтобы мои слова негативно повлияли на нее.

Скажу так: кто бы ни приходил в команду – будь то физиотерапевт, психолог или диетолог – он должен отвечать за свою зону ответственности и поддерживать здоровые, доброжелательные отношения в коллективе.

К сожалению, этого не было. Слишком много было вмешательств в компетенции других специалистов, например, в уже отработанные схемы моих разминок. Внедрялись изменения, добавлялись новые элементы без согласования со мной.

Я понимаю, что сотрудничество предполагает новые идеи, нововведения, но все это должно обсуждаться, согласовываться, а не внедряться в одностороннем порядке. Мне было тяжело постоянно разруливать такие ситуации».