Экс-наставница Свентек выразила обеспокоенность происходящим в ее команде
Русин-Кшепота дала интервью порталу Sport.pl
Бывшая наставница Иги Свентек, Иоланта Русин-Кшепота, выразила обеспокоенность происходящим за кулисами команды польской теннисистки. Сейчас Свентек готовится к Ролан Гаррос, где будет стремиться выиграть титул в четвертый раз подряд. Однако она не считается главной фавориткой турнира, учитывая нестабильную форму последних месяцев.
На прошлой неделе Ига неожиданно вылетела во втором круге турнира в Риме, уступив Даниэль Коллинз. Жеребьевка Ролан Гаррос также не была благосклонна к ней – уже во втором круге возможен матч с Эммой Радукану. В ее части сетки находятся и такие сильные теннисистки, как Елена Рыбакина, Марта Костюк и Алена Остапенко.
Иоланта Русин-Кшепота, покинувшая команду Свентек шесть лет назад, уверена, что кадровые изменения только навредили. После того как Ига вошла в топ-50 и впервые дошла до финала турнира WTA, в 2019 году началась перестройка команды.
«Когда начали приходить успехи, команду перестроили, – рассказала Русин-Кшепота порталу Sport.pl. – Появились новые люди, и некоторые вещи просто перестали работать так, как должны были. Речь о профессиональном подходе. Из-за этих изменений я перестала ощущать, что нахожусь на своем месте. Я не хотела соглашаться на определенные вещи. Потребность в изменениях понятна, особенно когда нужны новые стимулы. Но здесь речь идет о других изменениях».
Она также затронула тему чрезмерного вмешательства со стороны отдельных членов команды, подчеркнув, что Ига, возможно, окружила себя не теми людьми.
«Я по-прежнему думаю о благе Иги, – добавила она. – У меня остались теплые чувства к ней. Она все еще очень молодая девушка, и я бы не хотела, чтобы мои слова негативно повлияли на нее.
Скажу так: кто бы ни приходил в команду – будь то физиотерапевт, психолог или диетолог – он должен отвечать за свою зону ответственности и поддерживать здоровые, доброжелательные отношения в коллективе.
К сожалению, этого не было. Слишком много было вмешательств в компетенции других специалистов, например, в уже отработанные схемы моих разминок. Внедрялись изменения, добавлялись новые элементы без согласования со мной.
Я понимаю, что сотрудничество предполагает новые идеи, нововведения, но все это должно обсуждаться, согласовываться, а не внедряться в одностороннем порядке. Мне было тяжело постоянно разруливать такие ситуации».
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