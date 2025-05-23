ВИДЕО. Чемпионский гол? Мактоминей вывел Наполи вперед в решающей игре

Вечером 23 мая проходит матч 38-го тура итальянской Серии A.

«Наполи» принимает «Кальяри» в Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона.

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Наполи (79 очков) нужна победа, чтобы стать чемпионом в гонке с Интером (78), который играет в гостях с Комо.

На 42-й минуте Скотт Мактоминей вывел Наполи вперед (1:0), этот гол может стать чемпионским.

ГОЛ! 1:0. Скотт Мактоминей, 42 мин

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