Италия23 мая 2025, 22:51 | Обновлено 23 мая 2025, 23:19
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ВИДЕО. Чемпионский гол? Мактоминей вывел Наполи вперед в решающей игре
Вечером 23 мая проходит матч 38-го тура итальянской Серии A
23 мая 2025, 22:51 | Обновлено 23 мая 2025, 23:19
258
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Вечером 23 мая проходит матч 38-го тура итальянской Серии A.
«Наполи» принимает «Кальяри» в Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Наполи (79 очков) нужна победа, чтобы стать чемпионом в гонке с Интером (78), который играет в гостях с Комо.
На 42-й минуте Скотт Мактоминей вывел Наполи вперед (1:0), этот гол может стать чемпионским.
ГОЛ! 1:0. Скотт Мактоминей, 42 мин
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Комментарии 1
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Так. Бо Інтер прохлопав минулий тур, коли Наполі зіграв у нічию, але ж Інтер умудрився теж. Тому після цієї гри Наполі поде Чемпіоном Серії А. А Інтеру я бажаю виграти Кубок ЛЧ!
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