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Италия
23 мая 2025, 22:51 | Обновлено 23 мая 2025, 23:19
258
1

ВИДЕО. Чемпионский гол? Мактоминей вывел Наполи вперед в решающей игре

Вечером 23 мая проходит матч 38-го тура итальянской Серии A

23 мая 2025, 22:51 | Обновлено 23 мая 2025, 23:19
258
1
ВИДЕО. Чемпионский гол? Мактоминей вывел Наполи вперед в решающей игре
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 мая проходит матч 38-го тура итальянской Серии A.

«Наполи» принимает «Кальяри» в Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Наполи (79 очков) нужна победа, чтобы стать чемпионом в гонке с Интером (78), который играет в гостях с Комо.

На 42-й минуте Скотт Мактоминей вывел Наполи вперед (1:0), этот гол может стать чемпионским.

ГОЛ! 1:0. Скотт Мактоминей, 42 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saar
Так. Бо Інтер прохлопав минулий тур, коли Наполі зіграв у нічию, але ж Інтер умудрився теж. Тому після цієї гри Наполі поде Чемпіоном Серії А. А Інтеру я бажаю виграти Кубок ЛЧ!
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