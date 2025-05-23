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ATP
23 мая 2025, 22:37 | Обновлено 23 мая 2025, 22:39
102
0

ДЖОКОВИЧ: «Я уже не тот игрок, каким был 15, 10 или даже 5 лет назад»

Сербский теннисист дал послематчевые комментарии

23 мая 2025, 22:37 | Обновлено 23 мая 2025, 22:39
102
0
ДЖОКОВИЧ: «Я уже не тот игрок, каким был 15, 10 или даже 5 лет назад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович (ATP 6), переиграв Кэмерона Норри (ATP 90) на грунтовом турнире ATP 250 в Женеве и пробившись в свой 143-й финал в карьере, дал послематчевые комментарии.

Какую оценку вы себе поставите за этот матч?

– Я бы поставил себе 7 или 8 из 10 за весь матч, но 9, а иногда и 10 – за третий сет, это была лучшая партия, которую я сыграл на этом турнире. Это хорошая новость для меня, ощущения были отличными. Я подхожу к финалу с большей уверенностью.

К сожалению, мне не удалось реализовать первый матчбол на тай-брейке второго сета. В тот момент я немного нервничал. Не был свободен в розыгрыше, чтобы атаковать. Но я нашел свою лучшую игру в начале третьего сета – начал его очень уверенно, сосредоточенно. Было много качества и стабильности в моих ударах. Это мой главный момент в этом матче.

Что изменилось по сравнению с Монте-Карло или Мадридом?

– Честно говоря, я постоянно что-то меняю, когда чувствую, что нахожусь не на нужном уровне. Я ищу каждый день, даже в 38 лет, даже после более чем двадцати лет на этом уровне. Я уже не тот игрок, каким был 15, 10 или даже 5 лет назад. Нужно иметь такое мышление, чтобы соответствовать молодым. Искать новое каждый день, совершенствовать игру, ментальность.

Мы с моей командой постоянно пробуем менять подход к тренировкам, к турнирам. Ситуация до приезда сюда была не идеальной. Но после первого матча я почувствовал уверенность. Я хорошо играл на тренировках, но матч – это всегда другое: срабатывает психология. Пока все складывается очень хорошо.

Есть шанс завоевать 100-й титул...

– Конечно, это очень мотивирует. Это вдохновляет. Я чувствую себя хорошо, на этой неделе я стабилен – все проходит как нельзя лучше. Я спокоен. Поддержка, прекрасная атмосфера дают мне дополнительную энергию.

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Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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