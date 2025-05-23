Джокович вышел в финал Женевы и поборется за 100-й трофей. Кто соперник?
Новак одолел Кэмерона Норри и в решающем поединке сразится с Хубертом Хуркачем
24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) вышел в финал грунтового турнира АТР 250 в Женеве, Швейцария.
В полуфинале серб в трех сетах одолел Кэмерона Норри (Великобритания, ATP 90) за 2 часа и 16 минут. Джокович и Норри провели пятое очное противостояние, Ноле добыл пятую победу.
В решающем поединке Новак встретится с польским теннисистом и шестым сеяным Хубертом Хуркачем (АТР 31), который в полуфинале выбил Себастьяна Офнера (Австрия, ATP 128).
Джокович пробился в 143-й финал в карьере и 35-й на грунте. Новак уже завтра, 24 мая, может выиграть 100-й трофей в карьере.
Для Хуркача это будет 13-й финал и первый грунтовой. На счету поляка восемь титулов.
Ранее Джокович и Хуркач играли между собой семь раз и Новак выиграл все личные встречи.
АТР 250 Женева. 1/2 финала
Хуберт Хуркач [6] – Себастьян Офнер [Q] – 6:3, 6:4
Кэмерон Норри – Новак Джокович [2] – 4:6, 7:6 (8:6), 1:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стартует турнир в элитном дивизионе
Анита Сагдиева проиграла в двух сетах восьмой сеяной Робин Андерсон