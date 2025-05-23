Без Шевченко? Стало известно, кто будет награждать Динамо золотыми медалями
Ожидается, что кубок вручат Евгений Дикий, Артем Стоянов, Игорь Кочетов
Вечером 24 мая «Динамо» проведет заключительный матч УПЛ против «Колоса», который станет для команды символичным – в статусе нового чемпиона Украины.
Сразу после финального свистка на домашнем стадионе киевского клуба состоится торжественная церемония награждения.
Золотые награды сезона 2024/25, а также чемпионский кубок динамовцам будут вручать президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий, первый вице-президент УАФ Артем Стоянов и глава Киевской ассоциации футбола Игорь Кочетов.
В то же время глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, как и на финале Кубка Украины, не присоединится и к этой церемонии.
«Динамо» имеет 69 очков и досрочно, за тур до финиша, стало чемпионом Украины, поскольку имеет преимущество в личных встречах над «Александрией» (66).
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