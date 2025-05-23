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  4. Без Шевченко? Стало известно, кто будет награждать Динамо золотыми медалями
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 21:37 | Обновлено 23 мая 2025, 21:43
1216
2

Без Шевченко? Стало известно, кто будет награждать Динамо золотыми медалями

Ожидается, что кубок вручат Евгений Дикий, Артем Стоянов, Игорь Кочетов

23 мая 2025, 21:37 | Обновлено 23 мая 2025, 21:43
1216
2
Без Шевченко? Стало известно, кто будет награждать Динамо золотыми медалями
ФК Динамо

Вечером 24 мая «Динамо» проведет заключительный матч УПЛ против «Колоса», который станет для команды символичным – в статусе нового чемпиона Украины.

Сразу после финального свистка на домашнем стадионе киевского клуба состоится торжественная церемония награждения.

Золотые награды сезона 2024/25, а также чемпионский кубок динамовцам будут вручать президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий, первый вице-президент УАФ Артем Стоянов и глава Киевской ассоциации футбола Игорь Кочетов.

В то же время глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, как и на финале Кубка Украины, не присоединится и к этой церемонии.

«Динамо» имеет 69 очков и досрочно, за тур до финиша, стало чемпионом Украины, поскольку имеет преимущество в личных встречах над «Александрией» (66).

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Динамо Киев награждение Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Евгений Дикий чемпионат Украины по футболу Артем Стоянов Игорь Кочетов Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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Boodya
Бо він не в Україні, я так розумію?
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vbrjkf
Не царська це справа нагороджувати чемпіона. Є набагато "важливіших" справ... Засранець!!!
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0
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