Без Шевченко? Стало известно, кто будет награждать Динамо золотыми медалями

Вечером 24 мая «Динамо» проведет заключительный матч УПЛ против «Колоса», который станет для команды символичным – в статусе нового чемпиона Украины.

Сразу после финального свистка на домашнем стадионе киевского клуба состоится торжественная церемония награждения.

Золотые награды сезона 2024/25, а также чемпионский кубок динамовцам будут вручать президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий, первый вице-президент УАФ Артем Стоянов и глава Киевской ассоциации футбола Игорь Кочетов.

В то же время глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, как и на финале Кубка Украины, не присоединится и к этой церемонии.

«Динамо» имеет 69 очков и досрочно, за тур до финиша, стало чемпионом Украины, поскольку имеет преимущество в личных встречах над «Александрией» (66).