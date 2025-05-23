Украина – Турция – 1:3. Фиаско на ЧМ по мини-футболу. Видео голов и обзор

Вечером 23 мая сборная Украины проиграла матч 2-го тура ЧМ-2025 по мини-футболу против команды Турции.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

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У Турции хет-трик оформил Эмре, а у Украины единственный гол забил Вадим Иванов.

Уступив Турции со счетом 1:3, Украина с двумя поражениями потеряла шансы на выход в плей-офф.

Турнирное положение: Англия (4 очка), Турция (4), Венгрия (2), Украина (0).

В заключительном туре группового раунда Украины сыграет против Венгрии (25 мая в 15:30), эта игра для сине-желтых уже турнирного значения не имеет.

ЧМ-2025 по мини-футболу

2-й тур, 23 мая, Баку (Азербайджан)

18:30. Украина – Турция – 1:3

Гол: Вадим Иванов, 17 – Эмре Хаджиеюпоглу, 4, 7, 41

Украина. Игроки: 1. Олег Бортник (вратарь), 3. Станислав Гнатковский, 4. Александр Попович, 6. Ярослав Гарбар, 7. Александр Исаков, 8. Михаил Фляшко, 9. Вадим Иванов, 10. Станислав Стрикаль, 11. Кристиан Сегедий, 14. Олег Марцинюк, 19. Виталий Фирка, 23. Назар Савчук, 30. Денис Бланк, 33. Иван Русин, 71. Мирослав Магурский (вратарь), 98. Руслан Никулин.

Главный тренер – Руслан Зарубин. Ассистент – Юрий Радкевич. Менеджер команды – Алексей Луговский

Видео голов и обзор матча

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