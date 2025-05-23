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23 мая 2025, 21:23 | Обновлено 23 мая 2025, 21:56
564
0

Украина – Турция – 1:3. Фиаско на ЧМ по мини-футболу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира в Баку

23 мая 2025, 21:23 | Обновлено 23 мая 2025, 21:56
564
0
Украина – Турция – 1:3. Фиаско на ЧМ по мини-футболу. Видео голов и обзор
Minifootball Ukraine

Вечером 23 мая сборная Украины проиграла матч 2-го тура ЧМ-2025 по мини-футболу против команды Турции.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У Турции хет-трик оформил Эмре, а у Украины единственный гол забил Вадим Иванов.

Уступив Турции со счетом 1:3, Украина с двумя поражениями потеряла шансы на выход в плей-офф.

Турнирное положение: Англия (4 очка), Турция (4), Венгрия (2), Украина (0).

В заключительном туре группового раунда Украины сыграет против Венгрии (25 мая в 15:30), эта игра для сине-желтых уже турнирного значения не имеет.

ЧМ-2025 по мини-футболу

2-й тур, 23 мая, Баку (Азербайджан)

18:30. Украина – Турция – 1:3

Гол: Вадим Иванов, 17 – Эмре Хаджиеюпоглу, 4, 7, 41

Украина. Игроки: 1. Олег Бортник (вратарь), 3. Станислав Гнатковский, 4. Александр Попович, 6. Ярослав Гарбар, 7. Александр Исаков, 8. Михаил Фляшко, 9. Вадим Иванов, 10. Станислав Стрикаль, 11. Кристиан Сегедий, 14. Олег Марцинюк, 19. Виталий Фирка, 23. Назар Савчук, 30. Денис Бланк, 33. Иван Русин, 71. Мирослав Магурский (вратарь), 98. Руслан Никулин.

Главный тренер – Руслан Зарубин. Ассистент – Юрий Радкевич. Менеджер команды – Алексей Луговский

Видео голов и обзор матча

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мини-футбол Руслан Зарубин Украина - Турция видео голов и обзор сборная Украины по мини-футболу чемпионат мира по мини-футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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