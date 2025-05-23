Италия23 мая 2025, 20:59 | Обновлено 23 мая 2025, 21:20
446
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Чемпионский матч. Стал известен стартовый состав Наполи на игру с Кальяри
23 мая в 21:45 состоится матч 38-го тура итальянской Серии A
23 мая 2025, 20:59 | Обновлено 23 мая 2025, 21:20
446
0
Вечером 23 мая состоится матч 38-го тура итальянской Серии A.
«Наполи» принимает «Кальяри» в Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Наполи (79 очков) нужна победа, чтобы стать чемпионом в гонке с Интером (78), который играет в гостях с Комо.
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Чемпионский матч. Стал известен стартовый состав Наполи на игру с Кальяри
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