Вечером 23 мая состоится матч 38-го тура итальянской Серии A.

«Наполи» принимает «Кальяри» в Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона.

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Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Наполи (79 очков) нужна победа, чтобы стать чемпионом в гонке с Интером (78), который играет в гостях с Комо.

Чемпионский матч. Стал известен стартовый состав Наполи на игру с Кальяри