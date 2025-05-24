Клуб АПЛ с украинцем готов побить трансферный рекорд ради Судакова
«Борнмут» хочет купить Судакова
22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
По информации Team Talk, Георгий Судков заинтересовал два итальянских гранда – «Ювентус», который сделал уже официальное предложение и «Наполи», который уже долгое время интересуется украинцем.
Конкурентом английских грандов Серии А выступил «Борнмут», который может побить свой собственный трансферный рекорд. За трансфер Судакова «Шахтер» запросил 50 миллионов евро.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть ассистов.
22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В борьбе за титул осталось только четыре команды
Кучеру дадут возможность продолжить работу