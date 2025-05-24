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  4. Клуб АПЛ с украинцем готов побить трансферный рекорд ради Судакова
Англия
24 мая 2025, 00:21 |
779
0

Клуб АПЛ с украинцем готов побить трансферный рекорд ради Судакова

«Борнмут» хочет купить Судакова

24 мая 2025, 00:21 |
779
0
Клуб АПЛ с украинцем готов побить трансферный рекорд ради Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации Team Talk, Георгий Судков заинтересовал два итальянских гранда – «Ювентус», который сделал уже официальное предложение и «Наполи», который уже долгое время интересуется украинцем.

Конкурентом английских грандов Серии А выступил «Борнмут», который может побить свой собственный трансферный рекорд. За трансфер Судакова «Шахтер» запросил 50 миллионов евро.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть ассистов.

22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы

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Дмитрий Олейник Источник: TeamTalk
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