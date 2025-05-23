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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 20:24 |
1097
0

Президент Оболони признал, что сказал игрокам после сохранения места в УПЛ

Александр Слободян рассказал о дальнейших целях

23 мая 2025, 20:24 |
1097
0
Президент Оболони признал, что сказал игрокам после сохранения места в УПЛ
ФК Оболонь. Александр Слободян

Президент киевской «Оболони» Александр Слободян похвалил свою команду после сохранения прописки в УПЛ, рассказав о дальнейших во главе киевского клуба.

– Вы сказали, что хотите расширять стадион. Когда у вас возникла такая идея? Есть ли предпосылки, что количество болельщиков увеличится?

– Да, конечно. Это уже многолетняя наша мечта. У нас есть планы построить трибуны за воротами, расширить нашу южную трибуну и увеличить емкость стадиона. Но это все впереди. Сейчас главное – победить в этой жестокой войне с россиянами.

– Эти мысли пришли к вам сейчас снова после того, как команда сохранила место в УПЛ?

– Слушайте, в прошлом году нам отдавали последнее место без ропота. И мы всем доказали, что наша команда – это определенная сила, и при определенных обстоятельствах мы могли бы и не играть переходные матчи.

Но через год мы обогатились опытом, подняли уровень мастерства игроков, тренерского состава – то есть приобрели нужный опыт пребывания в УПЛ.

Второй год – это было немного легче, думаю. У нас практически два равноценных состава, у нас растут маленькие юные звездочки. Думаю, что у нашей команды и клуба достаточно хорошее будущее.

– Как вам сегодняшний матч? Понервничать пришлось?

– Знаете, в предыдущих матчах я где-то немного больше нервничал, а сегодня у меня было внутреннее спокойствие. Я чувствовал, что мы по крайней мере не проигрываем.

– Вы заходили только в раздевалку. Что говорили команде?

– Я поздравил игроков и тренеров, поздравил работников клуба со спокойным завершением сезона, пожелал всем хорошего отдыха, травмированным игрокам – вылечиться.

Мы переживаем за Тараса Мороза, получившего тяжелую травму на тренировке – разрыв ахила. Сегодня игроки и клуб проявили солидарность. В тот же день, когда Тарас получил травму, я сделал указание, чтобы ему продлили контракт – и даже на лучших условиях, чем это было до сих пор, – сказал Слободян.

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Александр Слободян Оболонь Киев Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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