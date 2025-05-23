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  4. Лунин рассказал все, что думает об увольнении Анчелотти из Реала
Испания
23 мая 2025, 23:44 |
591
1

Лунин рассказал все, что думает об увольнении Анчелотти из Реала

Карло покинет «королевский клуб»

23 мая 2025, 23:44 |
591
1
Лунин рассказал все, что думает об увольнении Анчелотти из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Мадридский «Реал» официально объявил об уходе главного тренера первой команды Карло Анчелотти.

Отмечается, что домашний матч 38-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад» станет для итальянца последним во главе королевского клуба. Тогда же состоится церемония прощания с легендарным коучем.

Украинский голкипер Андрей Лунин отреагировал на отставку Анчелотти.

«Спасибо, Карло, за совместное время! Это были хорошие, прекрасные, тяжелые и незабываемые моменты. Удачи вам в будущем!», – написал Лунин в соцсетях.

Ожидается, что новым тренером «Реала» станет Хаби Алонсо.

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка Ла Лига Андрей Лунин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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