Лунин рассказал все, что думает об увольнении Анчелотти из Реала
Карло покинет «королевский клуб»
Мадридский «Реал» официально объявил об уходе главного тренера первой команды Карло Анчелотти.
Отмечается, что домашний матч 38-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад» станет для итальянца последним во главе королевского клуба. Тогда же состоится церемония прощания с легендарным коучем.
Украинский голкипер Андрей Лунин отреагировал на отставку Анчелотти.
«Спасибо, Карло, за совместное время! Это были хорошие, прекрасные, тяжелые и незабываемые моменты. Удачи вам в будущем!», – написал Лунин в соцсетях.
Ожидается, что новым тренером «Реала» станет Хаби Алонсо.
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