Лунин рассказал все, что думает об увольнении Анчелотти из Реала

Мадридский «Реал» официально объявил об уходе главного тренера первой команды Карло Анчелотти.

Отмечается, что домашний матч 38-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад» станет для итальянца последним во главе королевского клуба. Тогда же состоится церемония прощания с легендарным коучем.

Украинский голкипер Андрей Лунин отреагировал на отставку Анчелотти.

«Спасибо, Карло, за совместное время! Это были хорошие, прекрасные, тяжелые и незабываемые моменты. Удачи вам в будущем!», – написал Лунин в соцсетях.

Ожидается, что новым тренером «Реала» станет Хаби Алонсо.