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Испания
23 мая 2025, 19:14 |
292
0

«До этого сезона он был джентльменом». Реакция фанов на уход Анчелотти

Матч 38-го тура Ла Лиги станет для Карло Анчелотти последним на посту главного тренера «Реала»

23 мая 2025, 19:14 |
292
0
«До этого сезона он был джентльменом». Реакция фанов на уход Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером первой команды Карло Анчелотти. После матча 38-го тура с «Реал Сосьедад» итальянский специалист оставит свой пост.

О том, что Анчелотти не будет тренировать «Реал» в следующем сезоне, СМИ сообщали несколько недель назад. И вот клуб объявил об этом официально.

Новым тренером мадридского клуба станет Хаби Алонсо. Карло Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии.

Карло Анчелотти является самым титулованным тренером в истории мадридского «Реала». С командой итальянский тренер завоевал 15 титулов. Но в текущем сезоне «Реал» остался без трофеев. И проиграл «Барселоне» все четыре матча.

Болельщики «Реала» разделились на два лагеря. Одни благодарны тренеру за работу в клубе. Другие критикуют за сезон без трофеев.

Glo: Большое спасибо, что столько раз делали нас такими счастливыми. До свидания, мистер Анчелотти и удачи в вашем новом деле.

Daniel Prieto: Вы понимали, защищали и представляли Реал Мадрид как мало кто другой, и, вдобавок ко всему, вы уходите как один из лучших тренеров в нашей истории. Спасибо за все, Карло.

NazElBlanco: Вы заставили меня много страдать, но и наслаждаться как никто другой. Со мной случается что-то вроде Модрича. Я знаю, что это жизненный факт и я считаю решение Мадрида правильным... но как трудно прощаться с хорошими людьми. Удачи и возвращается, когда захочется. Это ваше место в мире, мистер Анчелотти.

#AncelottiOut: Худший тренер всех времен. Ужасный тренер, забери своего сына и никогда не возвращайся. На помойку истории, ты тупой, законченный тренер. Ты мог уйти победителем, но ты решил уйти неудачником. Прощай навсегда, пожалуйста, не возвращайся.

Muhammad: На самом деле он один из лучших, это всего лишь его последний сезон, и мы все знаем, с каким количеством травм и политических интриг он столкнулся. Я могу винить его за то, что он не был креативным в решениях, не был строгим и не использовал академию.

Airamkyk: Прощай, Карлетто, лучшего тренера, чем ты, не будет за всю историю этого клуба. Спасибо за всю радость, которую вы нам подарили. Удачи во всем.

Cesiii: До этого сезона он был джентльменом, но потом начал придумывать массу оправданий и сделал то же самое, что мадридисты говорили о Хави в прошлом сезоне.

Majed: Какой грустный день.

М:

Hector: Я знаю, что сезон был ужасным, но эта новость все равно меня расстраивает.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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