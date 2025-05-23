Сергей ШИЩЕНКО: «Забили мяч и играли по счету»
«Оболонь» одержала минимальную победу над «Левым Берегом» в матче 30-го тура УПЛ
Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал победу в матче 30-го тура УПЛ против «Левого Берега» (1:0):
«Эмоции – классные. Мы остались в Премьер-лиге и не попали в стыковые матчи. Мы провели очень хорошую работу. Хочу поблагодарить игроков, ведь они выполнили задание.
Когда я только пришел на должность, то сразу же сказал игрокам, что мы справимся, и ребят можно благодарить за отношение.
«Оболонь» заслужила, чтобы остаться в Премьер-лиге.
Труднее всего было прийти в команду посреди сезона, у которой один зачетный балл. Сложно было перестроить команду. Но ребята поверили в мои идеи – и все получилось.
Для нас и игра с «Кривбассом» была важной. И сегодня игра была осторожной, мы были первыми на мяче. Во втором тайме забили мяч и играли по счету.
Конечно же, нервничал, ведь два года команда была на грани вылета, а тут мы обошли и переходные матчи. И будем шаг за шагом работать, чтобы уже не быть внизу турнирной таблицы», – прокомментировал Шищенко в эфире УПЛ.ТВ.
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