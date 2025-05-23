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  4. «Есть свои идеи». Вернидуб расхвалил тренера клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 18:47 | Обновлено 23 мая 2025, 18:50
857
0

«Есть свои идеи». Вернидуб расхвалил тренера клуба УПЛ

Юрий похвалил собственного сына, с которым работает в «Кривбассе»

23 мая 2025, 18:47 | Обновлено 23 мая 2025, 18:50
857
0
«Есть свои идеи». Вернидуб расхвалил тренера клуба УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб расхвалил своего сына Виталия, с которым работает в тренерском штабе криворожской команды.

– Как вы оцениваете перспективы Виталия? Как он развивается? Знаю, что языки активно учит.

– Я не эксперт. Это его путь, я очень рад за него. Он как был качественным, хорошим футболистом, тоже, думаю, станет качественным тренером. У него для этого все есть – чтобы было желание. Английский язык он совершенствует, изучает – думаю, через месяц-два уже будет разговаривать, как на украинском.

Потому за это я не переживаю. Футбольный путь он проделал очень большой, поработал с хорошими тренерами. Думаю, у него есть и свои какие-то идеи, мозг на месте, так что рассчитываю, что в дальнейшем он станет очень хорошим тренером.

– Он такой же эмоциональный, как и вы?

– Нет, он спокойнее намного, более здравомыслящий. Это нормально, это наши дети. Дети не должны походить на своих родителей. Они должны черпать у родителей лучше, а то, что плохое – даже на это не смотреть, ничего с этого не брать, – сказал Вернидуб.

Пока будущее Юрия Вернидуба не определено. Коуч намекнул на уход из криворожского клуба, но пока не нашел новую команду в Украинской Премьер-лиге.

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Юрий Вернидуб Виталий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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