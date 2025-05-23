«Но почему нет?» Лидер клуба УПЛ ждет дебютного вызова в сборную Украины

Лидер криворожского Кривбасса Егор Твердохлеб заговорил о желании попасть в ростер национальной сборной Украины, оценив свои перспективы в расположении «сине-желтых».

«Я мечтаю однажды попасть в сборную и закрепиться там. Но не могу сказать, что я готов сегодня прийти и показывать суперкачественный результат. Я для этого работаю, надеюсь, что тренеры это видят и в будущем надеюсь на вызов в сборную.

«Я понимаю, что конкуренция на моей позиции очень сильна: есть игроки по АПЛ, из самых высоких лиг мира. Это топ-клубы, топ-чемпионаты – это мои конкуренты. Но почему нет? Не могу сказать, что я гораздо слабее или еще что-то», – заявил Твердохлеб.

В начале лета национальная сборная Украины сыграет товарищеский турнир в Канаде.7 июня наша национальная команда сыграет против Канады, а 10 – против Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой «сине-желтых» на турнир в Канаде.