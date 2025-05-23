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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 17:40 | Обновлено 23 мая 2025, 17:41
172
0

Экс-игрок Динамо: «Ярмоленко – настоящий лидер команды»

Тарас Михалик отметил ветерана столичного клуба

23 мая 2025, 17:40 | Обновлено 23 мая 2025, 17:41
172
0
Экс-игрок Динамо: «Ярмоленко – настоящий лидер команды»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что думает о чемпионстве «Динамо».

– Конечно, немного обидно, что не было интриги в борьбе за места на пьедестале почета. С другой стороны, посмотрите, какие страсти бушуют в соперничестве за четвертую путевку в еврокубки и в зоне вылета.

– Чемпионство «Динамо» - заслуженное?

– Безусловно. Кстати, это признал даже главный конкурент киевлян в последние годы в борьбе за золотые медали - «Шахтер». Среди подопечных Александра Шовковского отметил бы ветерана Андрея Ярмоленко, который, как в свои лучшие годы, был настоящим лидером.

Киевское «Динамо» досрочно оформило чемпионство в сезоне 2025/26 после 29-го тура УПЛ. Подопечные Александра Шовковского сыграли вничью в Одессе против «Черноморца», и этого результата команде хватило.

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Тарас Михалик чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Андрей Ярмоленко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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