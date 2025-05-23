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  4. Тарас МИХАЛИК: «Посоветовал бы Ротаню остаться в Александрии»
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 16:22 |
457
0

Тарас МИХАЛИК: «Посоветовал бы Ротаню остаться в Александрии»

Экс-защитник «Динамо» подвел итоги чемпионата в УПЛ

23 мая 2025, 16:22 |
457
0
Тарас МИХАЛИК: «Посоветовал бы Ротаню остаться в Александрии»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от хода событий на финише текущего сезона УПЛ:

– Конечно, немного обидно, что не было интриги в борьбе за места на пьедестале почета. С другой стороны, посмотрите, какие страсти бушуют в соперничестве за четвертую путевку в еврокубки и в зоне вылета.

– Чемпионство «Динамо» – заслуженное?

– Безусловно. Кстати, это признал даже главный конкурент киевлян в последние годы в борьбе за золотые медали – «Шахтер». Среди подопечных Александра Шовковского отметил бы ветерана Андрея Ярмоленко, который, как в свои лучшие годы, был настоящим лидером.

– Второе место «Александрии» – сенсация?

– Если учесть, что перед началом сезона даже самые преданные поклонники «горожан» считали, что «бронза» будет замечательным итогом, то да. Но, как по мне, на «серебро» александрийцы наиграли. В этом заслуженном взлете большая заслуга не только тренерского штаба во главе с Русланом Ротанем, но и клубных боссов, которые доверяли руководителю даже после неудачного предыдущего сезона.

– Сейчас в футбольных кругах идут разговоры о том, что Ротань уже в ближайшее время может возглавить более именитый клуб. Что бы вы ему посоветовали?

– Остаться. «Александрия» – тренерская команда, и поэтому Ротаню не стоит вот так все резко бросить. Тем более, что «Александрии» вскоре представлять Украину в Лиге конференций.

– Кто для вас стал открытием сезона?

– Как команда – «Александрия». Среди игроков я уже отдавал должное Ярмоленко, но он хорошо известный исполнитель. Нечто подобное можно сказать и о еще одном динамовце – Владиславе Ванате.
К сожалению, больше из украинских футболистов никто не запомнился.

– Кто составит компанию «Черноморцу», который уже вылетел из элитного дивизиона?

– Считаю, что «Ворскла» избежит худшего. Все же, у полтавчан более опытный и сбалансированный состав, чем у «Ингульца».

– Тогда напоследок: какая команда завоюет четвертый пропуск в еврокубки?

– Я не думаю, что благодаря родным стенам «Полесье» можно считать фаворитом в противостоянии с «Кривбассом». На мой взгляд, шансы житомирцев, криворожан и «Карпат» – равны.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Ротань инсайд Тарас Михалик Александрия
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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