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  4. Перелом носа. Стало известно о сроках восстановления вратаря Ингульца
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 17:03 |
359
0

Перелом носа. Стало известно о сроках восстановления вратаря Ингульца

Восстановление потребует времени

23 мая 2025, 17:03 |
359
0
Перелом носа. Стало известно о сроках восстановления вратаря Ингульца
ФК Ингулец. Антон Жилкин

В последнем матче «Ингулец» – «Ворскла», который проходит в рамках 30-го тура УПЛ, в составе команды из Петрово не принял участия голкипер Антон Жилкин. 22-летний вратарь, дебютировавший в элите этой весной, получил травму в предыдущем поединке с донецким «Шахтёром» – в начале второго тайма он получил перелом носа в игровом эпизоде.

Как стало известно Sport.ua, восстановление займет как минимум ещё 2–3 недели. Ожидается, что Жилкин сможет вернуться в строй уже в следующем сезоне. Не исключено, что для выхода на поле ему понадобится специальная защитная маска.

В матче с «Ворсклой» ворота «Ингульца» защищал опытный Алексей Паламарчук, который заменил травмированного коллегу по амплуа в игре с «горняками» на 54-й минуте.

«Ингулец» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. «Ворскла» идёт на 13-й позиции с 26 баллами.

Ранее мы сообщали, что стало известно, когда будет возобновлён матч «Ингулец» – «Ворскла».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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