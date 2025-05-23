Перелом носа. Стало известно о сроках восстановления вратаря Ингульца

В последнем матче «Ингулец» – «Ворскла», который проходит в рамках 30-го тура УПЛ, в составе команды из Петрово не принял участия голкипер Антон Жилкин. 22-летний вратарь, дебютировавший в элите этой весной, получил травму в предыдущем поединке с донецким «Шахтёром» – в начале второго тайма он получил перелом носа в игровом эпизоде.

Как стало известно Sport.ua, восстановление займет как минимум ещё 2–3 недели. Ожидается, что Жилкин сможет вернуться в строй уже в следующем сезоне. Не исключено, что для выхода на поле ему понадобится специальная защитная маска.

В матче с «Ворсклой» ворота «Ингульца» защищал опытный Алексей Паламарчук, который заменил травмированного коллегу по амплуа в игре с «горняками» на 54-й минуте.

«Ингулец» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. «Ворскла» идёт на 13-й позиции с 26 баллами.

Ранее мы сообщали, что стало известно, когда будет возобновлён матч «Ингулец» – «Ворскла».