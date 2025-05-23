Отбой тревоги. Стало известно, когда возобновится матч Ингулец – Ворскла

В пятницу, 23 мая, в 15:30 стартовал поединок между командами «Ингулец» и «Ворскла» в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч проходит на стадионе «Ника» в городе Александрия. Главный арбитр – Александр Шандор из Львова.

После девяти сыгранных минут в Александрии прозвучала сирена, которая известила о воздушной тревоге.

Как только угроза миновала, в городе объявили отбой. Команды запланировали возобновить матч в 16:05.