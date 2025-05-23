Украина. Премьер лига23 мая 2025, 15:56 | Обновлено 23 мая 2025, 16:26
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Отбой тревоги. Стало известно, когда возобновится матч Ингулец – Ворскла
Коллективы планируют выйти на поле в 16:05
23 мая 2025, 15:56 | Обновлено 23 мая 2025, 16:26
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В пятницу, 23 мая, в 15:30 стартовал поединок между командами «Ингулец» и «Ворскла» в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги.
Матч проходит на стадионе «Ника» в городе Александрия. Главный арбитр – Александр Шандор из Львова.
После девяти сыгранных минут в Александрии прозвучала сирена, которая известила о воздушной тревоге.
Как только угроза миновала, в городе объявили отбой. Команды запланировали возобновить матч в 16:05.
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