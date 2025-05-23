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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 15:56 | Обновлено 23 мая 2025, 16:26
127
0

Отбой тревоги. Стало известно, когда возобновится матч Ингулец – Ворскла

Коллективы планируют выйти на поле в 16:05

23 мая 2025, 15:56 | Обновлено 23 мая 2025, 16:26
127
0
Отбой тревоги. Стало известно, когда возобновится матч Ингулец – Ворскла
УПЛ

В пятницу, 23 мая, в 15:30 стартовал поединок между командами «Ингулец» и «Ворскла» в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч проходит на стадионе «Ника» в городе Александрия. Главный арбитр – Александр Шандор из Львова.

После девяти сыгранных минут в Александрии прозвучала сирена, которая известила о воздушной тревоге.

Как только угроза миновала, в городе объявили отбой. Команды запланировали возобновить матч в 16:05.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ингулец Ингулец - Ворскла
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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