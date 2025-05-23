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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 15:39 | Обновлено 23 мая 2025, 15:46
316
0

Звучат сирены. Матч Ингулец – Ворскла остановлен из-за тревоги

Поединок был остановлен на 9-й минут

23 мая 2025, 15:39 | Обновлено 23 мая 2025, 15:46
316
0
Звучат сирены. Матч Ингулец – Ворскла остановлен из-за тревоги
УПЛ

23 мая на стадионе «Ника» в городе Александрия начался матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Ингулец» и «Ворскла».

Футбольное противостояние стартовало в 15:30, однако уже после девяти сыгранных минут матча в городе прозвучала воздушная тревога. Футболисты покинули поле и пошли в убежище.

Команды покинули пределы поля при счете 0:0. Время возобновления матча будет объявлено после отбоя.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ингулец Ингулец - Ворскла
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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