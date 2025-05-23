Украина. Премьер лига23 мая 2025, 15:39 | Обновлено 23 мая 2025, 15:46
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Звучат сирены. Матч Ингулец – Ворскла остановлен из-за тревоги
Поединок был остановлен на 9-й минут
23 мая 2025, 15:39 | Обновлено 23 мая 2025, 15:46
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23 мая на стадионе «Ника» в городе Александрия начался матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Ингулец» и «Ворскла».
Футбольное противостояние стартовало в 15:30, однако уже после девяти сыгранных минут матча в городе прозвучала воздушная тревога. Футболисты покинули поле и пошли в убежище.
Команды покинули пределы поля при счете 0:0. Время возобновления матча будет объявлено после отбоя.
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