Звучат сирены. Матч Ингулец – Ворскла остановлен из-за тревоги

23 мая на стадионе «Ника» в городе Александрия начался матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Ингулец» и «Ворскла».

Футбольное противостояние стартовало в 15:30, однако уже после девяти сыгранных минут матча в городе прозвучала воздушная тревога. Футболисты покинули поле и пошли в убежище.

Команды покинули пределы поля при счете 0:0. Время возобновления матча будет объявлено после отбоя.