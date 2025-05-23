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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 17:09 | Обновлено 23 мая 2025, 17:11
237
0

Заключительный тур. Болельщики выкупили все билеты на матч Динамо – Колос

Поединок состоится 24 мая в 18:00

23 мая 2025, 17:09 | Обновлено 23 мая 2025, 17:11
237
0
Заключительный тур. Болельщики выкупили все билеты на матч Динамо – Колос
ФК Динамо Киев

24 мая в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги состоится матч между киевским «Динамо» и «Колосом» из Ковалёвки.

Начало матча запланировано на 18:00 на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Перед началом встречи пресс-служба «Динамо» заявила, что футбольные болельщики выкупили все билеты на поединок.

«Ожидаем громкой поддержки и жаркой атмосферы на стадионе», – отметили «бело-синие».

В турнирной таблице «Динамо» уже гарантировало себе первое место (69 очков), а вот «Колос», который находится на 10-й позиции, может подняться чуть выше (35 баллов).

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Динамо Киев Динамо - Колос Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига билеты
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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