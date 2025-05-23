Заключительный тур. Болельщики выкупили все билеты на матч Динамо – Колос
Поединок состоится 24 мая в 18:00
24 мая в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги состоится матч между киевским «Динамо» и «Колосом» из Ковалёвки.
Начало матча запланировано на 18:00 на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
Перед началом встречи пресс-служба «Динамо» заявила, что футбольные болельщики выкупили все билеты на поединок.
«Ожидаем громкой поддержки и жаркой атмосферы на стадионе», – отметили «бело-синие».
В турнирной таблице «Динамо» уже гарантировало себе первое место (69 очков), а вот «Колос», который находится на 10-й позиции, может подняться чуть выше (35 баллов).
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