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  4. ФОТО. Бражко начал отношения со звездной блогершей. Ей нравился Мудрик
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 13:16 |
442
1

ФОТО. Бражко начал отношения со звездной блогершей. Ей нравился Мудрик

Полузащитник киевского «Динамо» встречается с Дашей Квитковой

23 мая 2025, 13:16 |
442
1
ФОТО. Бражко начал отношения со звездной блогершей. Ей нравился Мудрик
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Полузащитник молодежной сборной Украины и киевского «Динамо» Владимир Бражко, похоже, нашел новую даму сердца.

Как сообщают СМИ, 23-летний футболист встречается с популярной блогершей Дашей Квитковой (1.8 млн подписчиков в Instagram).

Отметим, что Даше сейчас 26 лет. В январе 2023 года она развелась с ведущим Никитой Добрыниным, с которым сыграла свадьбу летом 2020 года. На данный момент девушка сама воспитывает сына.

За последние 24 часа и Владимир, и Даша опубликовали загадочные Stories с намеком на новые для себя отношения:

На Stories Квитковой на руке мужчины можно заметить тату, фрагмент которого напоминает татуировку Бражка, а маникюр девушки в Stories Владимира похож на маникюр Даши.

Интересно, что ранее Даша Квиткова призналась в симпатии к другому звездному украинскому футболисту Михаилу Мудрику и пожаловалась, что он ее не замечает.

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Владимир Бражко lifestyle Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Михаил Мудрик
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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olex.mykhailov
Шкода хлопця, бо він в неї лише один з!Пограється та піде до наступного
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