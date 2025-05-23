ФОТО. Бражко начал отношения со звездной блогершей. Ей нравился Мудрик

Полузащитник молодежной сборной Украины и киевского «Динамо» Владимир Бражко, похоже, нашел новую даму сердца.

Как сообщают СМИ, 23-летний футболист встречается с популярной блогершей Дашей Квитковой (1.8 млн подписчиков в Instagram).

Отметим, что Даше сейчас 26 лет. В январе 2023 года она развелась с ведущим Никитой Добрыниным, с которым сыграла свадьбу летом 2020 года. На данный момент девушка сама воспитывает сына.

За последние 24 часа и Владимир, и Даша опубликовали загадочные Stories с намеком на новые для себя отношения:

На Stories Квитковой на руке мужчины можно заметить тату, фрагмент которого напоминает татуировку Бражка, а маникюр девушки в Stories Владимира похож на маникюр Даши.

Интересно, что ранее Даша Квиткова призналась в симпатии к другому звездному украинскому футболисту Михаилу Мудрику и пожаловалась, что он ее не замечает.