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Украина. Вторая лига
23 мая 2025, 16:19 | Обновлено 23 мая 2025, 16:24
172
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги уволил тренера по физической подготовке

«Куликов-Белка» попрощалась с Иваном Диким

23 мая 2025, 16:19 | Обновлено 23 мая 2025, 16:24
172
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги уволил тренера по физической подготовке
ПФЛ

Футбольный клуб «Куликов-Белка», выступающий во Второй лиге Украины, официально расстался с тренером по физической подготовке Иваном Диким. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Ранее клуб попрощался с главным тренером Богданом Костиком и его помощником Тарасом Данилюком.

«ФК «Куликов-Белка» благодарит Ивана Дикого за проделанную работу, вклад в развитие команды и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В турнирной таблице Второй лиги клуб финишировал на третьем месте, что не позволяет подняться в классе.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Куликов-Белка
Андрей Витренко Источник
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