ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги уволил тренера по физической подготовке

Футбольный клуб «Куликов-Белка», выступающий во Второй лиге Украины, официально расстался с тренером по физической подготовке Иваном Диким. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Ранее клуб попрощался с главным тренером Богданом Костиком и его помощником Тарасом Данилюком.

«ФК «Куликов-Белка» благодарит Ивана Дикого за проделанную работу, вклад в развитие команды и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В турнирной таблице Второй лиги клуб финишировал на третьем месте, что не позволяет подняться в классе.