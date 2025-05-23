ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги уволил тренера по физической подготовке
«Куликов-Белка» попрощалась с Иваном Диким
Футбольный клуб «Куликов-Белка», выступающий во Второй лиге Украины, официально расстался с тренером по физической подготовке Иваном Диким. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Ранее клуб попрощался с главным тренером Богданом Костиком и его помощником Тарасом Данилюком.
«ФК «Куликов-Белка» благодарит Ивана Дикого за проделанную работу, вклад в развитие команды и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В турнирной таблице Второй лиги клуб финишировал на третьем месте, что не позволяет подняться в классе.
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