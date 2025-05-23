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Молодежные турниры
23 мая 2025, 15:21 | Обновлено 23 мая 2025, 16:29
850
2

Камбэк не удался. Шахтер U-19 в матче с семью голами проиграл Руху

Донецкий клуб уступил со счетом 3:4

23 мая 2025, 15:21 | Обновлено 23 мая 2025, 16:29
850
2
Камбэк не удался. Шахтер U-19 в матче с семью голами проиграл Руху
ФК Шахтер Донецк

В пятницу «Шахтёр» U-19 провёл матч против сверстников из «Руха» в рамках 30-го тура чемпионата Украины U-19.

Встреча состоялась в Винниках на клубной базе «Руха».

Уже в первом тайме хозяева шокировали соперника, создав комфортное преимущество. «Рух» ушёл на перерыв при счёте 3:0. В начале второго тайма львовская команда лишь увеличила отрыв.

«Шахтёр» очнулся лишь за 20 минут до конца встречи. «Горняки» перехватили инициативу и забили три мяча, но устроить камбэк так и не удалось. В результате в последнем туре дончане проиграли – «Рух» U-19 победил со счётом 4:3.

Чемпионат Украины U-19. 30-й тур. 23 мая

«Рух» Львов U-19 – «Шахтёр» Донецк U-19 – 4:3

Голы: Дорош, 30, Яхонтов, 34, Денисов, 44, Дорош, 48 – Балакай, 70, Петрук, 71, Сметана, 87

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Gargantua81
4 - 0 вел Рух.
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Fitness.sports
Рух молодцы! 
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