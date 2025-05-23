Камбэк не удался. Шахтер U-19 в матче с семью голами проиграл Руху
Донецкий клуб уступил со счетом 3:4
В пятницу «Шахтёр» U-19 провёл матч против сверстников из «Руха» в рамках 30-го тура чемпионата Украины U-19.
Встреча состоялась в Винниках на клубной базе «Руха».
Уже в первом тайме хозяева шокировали соперника, создав комфортное преимущество. «Рух» ушёл на перерыв при счёте 3:0. В начале второго тайма львовская команда лишь увеличила отрыв.
«Шахтёр» очнулся лишь за 20 минут до конца встречи. «Горняки» перехватили инициативу и забили три мяча, но устроить камбэк так и не удалось. В результате в последнем туре дончане проиграли – «Рух» U-19 победил со счётом 4:3.
Чемпионат Украины U-19. 30-й тур. 23 мая
«Рух» Львов U-19 – «Шахтёр» Донецк U-19 – 4:3
Голы: Дорош, 30, Яхонтов, 34, Денисов, 44, Дорош, 48 – Балакай, 70, Петрук, 71, Сметана, 87
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия уступила Саре Бейлек в решающем матче отбора к мейджору
В основной сетке Украину, помимо Элины, представят Костюк, Ястремская и Калинина