Донецкий «Шахтер» вместе с техническим партнером Puma обнародовал игровую форму на сезон 2025/26. Футболисты «горняков» продемонстрировали фанатам домашнюю и гостевую форму.

Новый комплект формы тесно связан с предыдущей экипировкой, переосмысливая ее через новую динамику. Домашняя форма сделана в классическом для «Шахтера» стиле – оранжево-черном цвете. Гостевая форма выполнена в сером цвете, что символизирует уголь, и имеет вертикальную оранжевую полосу.

Участниками фотосессии стали Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Георгий Судаков, Кевин и Кауан Элиас.

ФОТО. Шахтер представил новую форму на сезон 2025/26