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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 12:43 | Обновлено 23 мая 2025, 12:52
726
2

ФОТО. Шахтер представил новую форму на сезон 2025/26

Донецкий клуб представил домашний и гостевой комплект

23 мая 2025, 12:43 | Обновлено 23 мая 2025, 12:52
726
2
ФОТО. Шахтер представил новую форму на сезон 2025/26
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» вместе с техническим партнером Puma обнародовал игровую форму на сезон 2025/26. Футболисты «горняков» продемонстрировали фанатам домашнюю и гостевую форму.

Новый комплект формы тесно связан с предыдущей экипировкой, переосмысливая ее через новую динамику. Домашняя форма сделана в классическом для «Шахтера» стиле – оранжево-черном цвете. Гостевая форма выполнена в сером цвете, что символизирует уголь, и имеет вертикальную оранжевую полосу.

Участниками фотосессии стали Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Георгий Судаков, Кевин и Кауан Элиас.

ФОТО. Шахтер представил новую форму на сезон 2025/26

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Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото игровая форма
Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
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FunnyCat_____
Стильно, как сетка маечка и шлепки на носки!
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Alexander Киев
ТОП лвл, однозначно!
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