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Саудовская Аравия
23 мая 2025, 13:35 |
1087
1

Роналду может перебраться в чемпионат, где выступает игрок сборной Украины

Португальский форвард вместо «Аль-Насра» может выбрать «Спортинг»

23 мая 2025, 13:35 |
1087
1
Роналду может перебраться в чемпионат, где выступает игрок сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может покинуть чемпионат Саудовской Аравии из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне.

Подопечные Стефано Пиоли сенсационно вылетели на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов Азии и занимают лишь четвертое место в чемпионате. Изначально, звездный португалец вел переговоры о продлении контракта на два года, в течении которых он мог бы заработать 200 млн евро.

Однако, Роналду приостановил контакты с руководством, так как не уверен в амбициях «Аль-Насра» и будущем этого проекта. После победы в матче 33-го тура против «Аль-Халидж» футболист долго оставался на стадионе, где благодарил болельщиков со слезами на глазах.

В Саудовской Аравии считают, что Криштиану разочаровался в нынешнем клубе из-за отсутствия трофеев и вернется в португальский «Спортинг», где он провел значительную часть своей карьеры.

Стоит отметить, что в чемпионате Португалии уже выступает голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который проводит успешный сезон в составе «Бенфики» (был признан лучшим вратарем лиги в апреле – прим).

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чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Бенфика Анатолий Трубин Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Mark4854590
Думаю, що Роналду все ж домовиться з клубом і залишиться в Саудівській Аравії.
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