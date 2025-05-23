Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может покинуть чемпионат Саудовской Аравии из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне.

Подопечные Стефано Пиоли сенсационно вылетели на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов Азии и занимают лишь четвертое место в чемпионате. Изначально, звездный португалец вел переговоры о продлении контракта на два года, в течении которых он мог бы заработать 200 млн евро.

Однако, Роналду приостановил контакты с руководством, так как не уверен в амбициях «Аль-Насра» и будущем этого проекта. После победы в матче 33-го тура против «Аль-Халидж» футболист долго оставался на стадионе, где благодарил болельщиков со слезами на глазах.

В Саудовской Аравии считают, что Криштиану разочаровался в нынешнем клубе из-за отсутствия трофеев и вернется в португальский «Спортинг», где он провел значительную часть своей карьеры.

Стоит отметить, что в чемпионате Португалии уже выступает голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который проводит успешный сезон в составе «Бенфики» (был признан лучшим вратарем лиги в апреле – прим).