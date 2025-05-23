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Испания
23 мая 2025, 13:23 | Обновлено 23 мая 2025, 13:36
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Анчелотти обратился к фанатам Реала, написав прощальное письмо

Карло поблагодарил «сливочных» за годы сотрудничества

23 мая 2025, 13:23 | Обновлено 23 мая 2025, 13:36
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Анчелотти обратился к фанатам Реала, написав прощальное письмо
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер Карло Анчелотти опубликовал в социальной сети Instagram прощальное письмо мадридскому «Реалу».

«Сливочные» официально объявили об уходе известного специалиста. Впервые Анчелотти возглавил клуб в 2013 году и провёл в структуре мадридцев два года. Во второй раз он стал наставником «Реала» в 2021 году и проработал четыре года.

Вместе с Карло «сливочные» трижды выигрывали Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, дважды – Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании. Также при Анчелотти клуб дважды поднимал над головой трофей клубного чемпионата мира.

«Сегодня наши пути снова расходятся. Сегодня я вновь уношу в сердце каждое мгновение, прожитое в этой замечательной второй главе моей жизни как тренера «Реал» Мадрид. Это были незабываемые годы, невероятное путешествие, полное эмоций, трофеев и, прежде всего, гордости за то, что мне выпала честь представлять этот герб.

Благодарю президента Флорентино Переса, клуб, своих игроков, тренерский штаб и, прежде всего, этих уникальных болельщиков, которые всегда заставляли меня чувствовать себя одним из них. То, чего мы достигли вместе, навсегда останется в памяти мадридистов – не только благодаря победам, но и тому, как мы их добивались. Волшебные ночи на «Бернабеу» уже стали частью истории футбола.

Теперь начинается новое приключение, но моя связь с «Реалом» – вечна.

До скорой встречи, мадридисты. Hala Madrid y Nada Más», — написал Анчелотти.

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка Ла Лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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