Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флорентино Перес прокомментировал решение уволить Анчелотти
Испания
23 мая 2025, 12:48 |
585
0

Флорентино Перес прокомментировал решение уволить Анчелотти

Президент мадридского «Реала» гордится, что клуб тренировал такой коуч

23 мая 2025, 12:48 |
585
0
Флорентино Перес прокомментировал решение уволить Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Флорентино Перес

В пятницу, 23 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе главного тренера первой команды Карло Анчелотти.

Решение попрощаться с опытными специалистом прокомментировал президент королевского клуба Флорентино Перес:

«Карло Анчелотти теперь навсегда является частью большой семьи «Реала». Мы гордимся тем, что имели тренера, который помог нам достичь стольких успехов и который также образцово представлял ценности нашего клуба».

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занял 2-е место в турнирной таблице, набрав 81 очко в 37 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда проиграла «Барселоне» (2:3 в дополнительное время).

По теме:
Анчелотти обратился к фанатам Реала, написав прощальное письмо
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Мадрид продлил контракт с Олимпийским чемпионом 2024
ОФИЦИАЛЬНО. Реал принял решение по Карло Анчелотти
Флорентино Перес Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полузащитник, который выступает в Европе, получит шанс в киевском Динамо
Футбол | 23 мая 2025, 11:05 0
Полузащитник, который выступает в Европе, получит шанс в киевском Динамо
Полузащитник, который выступает в Европе, получит шанс в киевском Динамо

«Лехия» Гданьск ведет переговоры с «бело-синими» о продлении аренды Антона Царенко

Черный список. Алонсо определил 5 футболистов Реала, которые ему не нужны
Футбол | 22 мая 2025, 13:04 1
Черный список. Алонсо определил 5 футболистов Реала, которые ему не нужны
Черный список. Алонсо определил 5 футболистов Реала, которые ему не нужны

В королевском клубе планируется чистка

С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
Теннис | 22.05.2025, 15:25
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
Хоккей | 23.05.2025, 04:45
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
Артем ДОВБИК: «В Жироне были люди, которые не хотели, чтобы я оставался»
Футбол | 23.05.2025, 10:10
Артем ДОВБИК: «В Жироне были люди, которые не хотели, чтобы я оставался»
Артем ДОВБИК: «В Жироне были люди, которые не хотели, чтобы я оставался»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
21.05.2025, 10:09 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
22.05.2025, 20:05 2
Хоккей
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
21.05.2025, 22:05 11
Бокс
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
22.05.2025, 08:55 3
Футбол
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
21.05.2025, 23:07 1
Футбол
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
22.05.2025, 07:46 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем