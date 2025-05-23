Флорентино Перес прокомментировал решение уволить Анчелотти

В пятницу, 23 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе главного тренера первой команды Карло Анчелотти.

Решение попрощаться с опытными специалистом прокомментировал президент королевского клуба Флорентино Перес:

«Карло Анчелотти теперь навсегда является частью большой семьи «Реала». Мы гордимся тем, что имели тренера, который помог нам достичь стольких успехов и который также образцово представлял ценности нашего клуба».

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занял 2-е место в турнирной таблице, набрав 81 очко в 37 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда проиграла «Барселоне» (2:3 в дополнительное время).