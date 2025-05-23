ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Мадрид продлил контракт с Олимпийским чемпионом 2024

21-летний центральный полузащитник мадридского «Атлетико» Пабло Барриос подписал новый контракт с «матрасниками».

По информации пресс-службы клуба, футболист заключил соглашение, рассчитанное до 30 июня 2030 года.

Пабло присоединился к академии «Атлетико» в 2017 году. После выступлений за молодежные команды Барриос получил шанс дебютировать за основную команду. Осенью 2022 года полузащитник провел свой первый матч за «Атлетико» против «Кадиса».

На данный момент на счету футболиста 101 матч в составе «матрасников». Пока Барриосу удалось записать на свой счет 11 результативных действий (четыре гола и семь ассистов).

Вместе со сборной Испании Пабло стал обладателем золотой медали Олимпийских игр 2024 года.

El centrocampista amplía su contrato con nuestro club ❤️🤍



➡ https://t.co/FEdcr4xslp pic.twitter.com/u1IEEmsoUF — Atlético de Madrid (@Atleti) May 22, 2025

Presente ♾️ Futuro pic.twitter.com/FMJMTUsMod — Atlético de Madrid (@Atleti) May 22, 2025