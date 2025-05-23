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Испания
23 мая 2025, 12:57 | Обновлено 23 мая 2025, 13:03
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ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Мадрид продлил контракт с Олимпийским чемпионом 2024

Пабло Барриос заключил соглашение с «матрасниками» до 2030 года

23 мая 2025, 12:57 | Обновлено 23 мая 2025, 13:03
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ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Мадрид продлил контракт с Олимпийским чемпионом 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Барриос

21-летний центральный полузащитник мадридского «Атлетико» Пабло Барриос подписал новый контракт с «матрасниками».

По информации пресс-службы клуба, футболист заключил соглашение, рассчитанное до 30 июня 2030 года.

Пабло присоединился к академии «Атлетико» в 2017 году. После выступлений за молодежные команды Барриос получил шанс дебютировать за основную команду. Осенью 2022 года полузащитник провел свой первый матч за «Атлетико» против «Кадиса».

На данный момент на счету футболиста 101 матч в составе «матрасников». Пока Барриосу удалось записать на свой счет 11 результативных действий (четыре гола и семь ассистов).

Вместе со сборной Испании Пабло стал обладателем золотой медали Олимпийских игр 2024 года.

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Пабло Барриос Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Атлетико Мадрид
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