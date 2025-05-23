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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 12:14 |
1034
1

Скрипник рассказал, будет ли он работать в клубе Украинской Премьер-лиги

Известный украинский специалист не готов комментировать слухи о своем возвращении

23 мая 2025, 12:14 |
1034
1
Скрипник рассказал, будет ли он работать в клубе Украинской Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Известный украинский тренер Виктор Скрипник прокомментировал слухи о потенциальном назначении на должность главного тренера луганской «Зари»:

– Виктор Анатольевич, пишут, что «Заря» рассматривает ваше возвращение. Также на вас претендует чешский клуб. Это правда? C вами кто-то контактировал?

– Я уже столько всего про себя прочел. Что мне, каждый слух комментировать? Будем говорить по факту. Факта пока нет, а слухи я не комментирую.

– Вы говорили, что летом будете рассматривать варианты. Лето уже приближается.

– Вы правильно сказали – приближается. Посмотрим. Все будет видно потом, пока не о чем говорить, – лаконично подытожил Скрипник.

Ранее специалист возглавлял немецкий «Вердер», латвийскую «Ригу», а также работал в Украине во главе луганской «Зари», полтавской «Ворсклы» и харьковского «Металлиста 1925».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Виктор Скрипник назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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Bohum
В Україні він уже натренував,досить.Нехай ще десь сунеться,може дадуть так як Хацкевичу.
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