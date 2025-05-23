Скрипник рассказал, будет ли он работать в клубе Украинской Премьер-лиги

Известный украинский тренер Виктор Скрипник прокомментировал слухи о потенциальном назначении на должность главного тренера луганской «Зари»:

– Виктор Анатольевич, пишут, что «Заря» рассматривает ваше возвращение. Также на вас претендует чешский клуб. Это правда? C вами кто-то контактировал?

– Я уже столько всего про себя прочел. Что мне, каждый слух комментировать? Будем говорить по факту. Факта пока нет, а слухи я не комментирую.

– Вы говорили, что летом будете рассматривать варианты. Лето уже приближается.

– Вы правильно сказали – приближается. Посмотрим. Все будет видно потом, пока не о чем говорить, – лаконично подытожил Скрипник.

Ранее специалист возглавлял немецкий «Вердер», латвийскую «Ригу», а также работал в Украине во главе луганской «Зари», полтавской «Ворсклы» и харьковского «Металлиста 1925».