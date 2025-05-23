«Повезло наслаждаться его игрой». Фаны – об уходе Модрича из Реала

После 13 лет, проведенных в составе «Реала», Лука Модрич покинет клуб в конце текущего сезона. Руководство «Реала» решило не продлевать контракт с хорватским полузащитником.

Модрич пришел в «Реал» из «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро в 2012 году. За время, проведенное в мадридском клубе, хорват сыграл 590 матчей, забил 43 гола и отдал 95 результативных передач. Суммарно Лука Модрич завоевал 28 трофеев – это абсолютный рекорд в истории «Реала».

Болельщики «Реала» тепло попрощались с легендой клуба. Но нашлись и критики.

FeyValentine: За 48 часов до конца сезона было объявлено, что игрок с наибольшим количеством титулов в истории этого клуба покидает его. Вам лучше приготовить что-нибудь приличное на «Бернабеу».

Yihi: Это очень тяжело.

Gafa: Лучший полузащитник в истории ушел. Грустно, потому что это закончилось, радостно, потому что это было.

Daniel anti-farzantes: Наконец, в последнее время он больше мешал, чем играл... В Мадриде нужно бегать, опекать, возвращаться, двигаться... мумиям пора на пенсию, иными словами, спасибо и до свидания!

20220904saki: Он заслуживал гораздо лучшего. Я знаю, что его не волнует, закончится ли он славой, он просто хотел играть за любимый клуб до самого конца. Он любил футбол, включая его жестокость. Жаль, что Мадрид не смог вознаградить его любовь еще одним годом. Это был всего лишь еще один год.

Daniel Prieto: Нам повезло наслаждаться игрой лучшего центрального полузащитника в истории, СПАСИБО ЗА ВСЕ.

Mihir Kumar: Ты навсегда останешься в наших сердцах. Спасибо, король Лука Модрич, за все. Нам тебя будет не хватать.

Artemio G. Gutiérrez: Каждая великая история имеет конец, и в этот момент рождаются легенды. Нет сомнений, что Лука Модрич закрепил за собой место среди «Священных монстров», защищавших футболку «Реала». Великолепно, Лука, спасибо тебе за все, что ты дал этой команде и этим болельщикам.

Abdulaziz Mohamed: Лука Модрич, бьющееся сердце и принц Мадрида, момент, к которому мы, мадридисты, не готовы. Я чувствую, что слова «спасибо за все» недостаточно и никогда не будет достаточно навсегда для величайшей карьеры и путешествия с нами и воспоминаний, которые никогда не будут забыты.

Vishruth Harithsa: Легенды не уходят на пенсию – они просто передают мяч следующему мечтателю. Грасиас, Лука. «Бернабеу» будет воплощать ваши идеи на протяжении поколений.