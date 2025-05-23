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WTA
23 мая 2025, 11:20 |
288
0

Победительница Итогового турнира 2022 завершит карьеру в 2025 году

Экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия прощается с теннисом

23 мая 2025, 11:20 |
288
0
Победительница Итогового турнира 2022 завершит карьеру в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

31-летня французская теннисистка Каролин Гарсия (WTA 145) завершит карьеру в 2025 году.

Об этом Каролин заявила в своих социальных сетях:

«Дорогой теннис, пришло время прощаться.

После 15 лет соревнований на самом высоком уровне и более 25 лет, в которые я вкладывала практически каждую секунду своей жизни, я чувствую, что готова начать новую главу.

Мой теннисный путь не всегда был легким. С самых первых дней теннис был для меня чем-то большим, чем просто победа или поражение. Это была любовь или ненависть. Счастье или гнев. И все же я глубоко благодарна за этот путь – за все, что дал мне теннис, и за то, как сильно он помог мне стать сильной, страстной и трудолюбивой женщиной.

Но теперь пришло время для чего-то другого. Это нужно моему телу и моим личным целям. Но это еще не конец — пока еще нет. У меня осталось несколько турниров. Первый – дома, на Ролан Гаррос. Я в нем участвую уже 14-й раз подряд. И последний.

Итак, всем моим теннисным друзьям, кто будет рядом: давайте встретимся еще раз, чтобы мечтать и бороться вместе.

В ближайшие дни будет больше времени, чтобы рассказать о том, что меня ждет дальше. Но сейчас я просто хочу сосредоточиться на том, чтобы прожить эти последние недели как теннисный профессионал в полной мере.

Спасибо большое за вашу поддержку. Скоро увидимся на корте».

В первом раунде на своем последнем Открытом чемпионате Франции Каролин сыграет против Бернарды Перы (США, WTA 90). Лучшим результатом француженки на кортах Ролан Гаррос является четвертьфинал в 2017.

Наивысшей позицией Гарсии в рейтинге WTA за карьеру была четвертая строчка. В 2022 году Каролин сыграла в полуфинале US Open, а осенью выиграла Итоговый турнир.

Всего на счету Гарсии 11 трофеев одиночном разряде на уровне Тура, включая Итоговый и два титула на тысячниках.

Каролин завершила прошлый сезон досрочно из-за тревоги и панических атак, а также травмы плеча.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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