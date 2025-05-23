Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала

26 мая состоится презентация нового тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо, который в нынешнем сезоне возглавлял немецкий «Байер».

Испанский специалист заменит в Мадриде итальянца Карло Анчелотти – тот принял решение продолжить карьеру во главе национальнйо сборной Бразилии.

По сообщениям испанской прессы, первым важным решением на новой должности для Алонсо станет выбор нового капитана вместо Луки Модрича. Хорватский полузащитник покинет Ла Лигу, так как у него истекает срок действующего соглашения.

Капитанскую повязку в новом сезоне примерит защитник сборной Испании, 33-летний Дани Карвахаль. Футболист перебрался в Мадрид из немецкого «Байера» в 2013 году и с тех пор провел 12 сезонов в футболке мадридского клуба.

В кампании 2024/25 Дани провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Футболист не появлялся на поле в этом году из-за разрыва крестообразной связки, однако должен вернуться в строй после Клубного чемпионата мира.